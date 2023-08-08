İş görüşmesinde Bir fincan ya da kapıdaki görevli her şeyi değiştirebilir!

İş Görüşmeleri çoğu insan için stres dolu anlara dönüşebiliyor. İşverenin yönelttiği soruları en iyi şekilde yanıtlamak konusunda endişeye yaşayanlarında gözden kaçırdığı önemli bir nokta var. Her şirket personelini yönelttiği zor sorularla seçmiyor...

KÜÇÜK BİR FİNCAN GÖRÜŞMENİN KADERİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Bugün ABD basınında dikkat çeken bir haberde büyük şirketlerin patronları personel seçerken yaptıkları gizli testleri anlattılar.

Yeni Zelanda merkezli teknoloji şirketi eski genel müdürü Trent Innes'in 2019 yılında 'The Ventures' podcast'ine verdiği yeniden gündeme taşıyan ABD basını bir şeyler içtiğiniz fincanın tüm görüşmenin kaderini değiştirebileceğini yazdı.

GİZLİ TESTİNİ ANLATTI: FİNCANI MUTLAKA KONTROL EDERİM





"Bir gün Xero ofise gelirseniz, mutfaklarımızın neredeyse her zaman pırıl pırıl olduğunu görürsünüz. Ofiste benimsediğimiz 'kendi fincanını yıka' konsepti bize iş görüşmelerinde de yeni bir pencere açtı" diyen Innes görüşmeye gelen adayları her zaman mutfaklardan birine götürdüğünü ve içecek bir şeyler aldıklarını anlattı.





İçecekleri alıp ofise geri döndüklerinde iş görüşmesini tamamladıklarını anlatan eski genel müdür görüşmenin sonunda karşısındaki kişinin elindeki boş fincanı mutfağa götürüp götürmediğini kontrol ettiğini söyledi.





ADAYLARIN YÜZDE 5 İLA 10'U TESTİ GEÇEMİYOR





Yaptığı gizli testin aday konusunda ipucu verdiğini öne süren Inner, "İnsanlar becerilerini geliştirip bilgi ve deneyim kazanabilir. Ancak bizim anlamaya çalıştığımız şey insanların tutumu ve bizimle aynı sahiplenme duygusuna sahip olup olmadıkları" derken mülakatlara katılan adayların yüzde 5 ila 10'unun boş fincan testini geçemediğini anlattı.





Patronlar işe alımlarda yaptıkları gizli testlerini anlattılar: Bir fincan ya da kapıdaki görevli her şeyi değiştirebilir













İLANDAKİ TALİMATLARI İYİ OKUYUN





İş görüşmelerinde gizli testler uygulayan tek şirket Xero değil.'She's On The Money' adlı podcast'de konuşan para yazarı Victoria Devine de iş görüşmelerinde adayları elemek için kullandığı taktiği dinleyicilerle paylaştı:









"Eğer LinkedIn üzerinden ilan veriyorsam açıklama kısmına 'İş başvurusu için aşağıdaki e-posta üzerinden Victoria'ya ulaşmanız ve kendinizi anlatan bir ön yazı göndermeniz gerekir' şeklinde bir bilgi ekliyorum.





Eğer adaylar yönergeleri takip etmeyip otomatik olarak uygulama üzerinden başvuruyorsa hiç bakmıyorum bile. Bana göre bu gerçekten kolay bir yol."





KAPIDAKİ GÖREVLİ İŞE ALIM MÜDÜRÜ ÇIKTI





NewYorkPost gazetesinde yer alan haberde dikkat çeken bir diğer gizli test ise daha iş başvurusu yapacağınız şirketin kapısında başlıyor.





2020 yılında adı açıklanmayan bir şirkete İş Başvurusu yapan aday şirketin kapısından girdikten 5 dakika sonra mülakatını mahvetti.





Patronlar işe alımlarda yaptıkları gizli testlerini anlattılar: Bir fincan ya da kapıdaki görevli her şeyi değiştirebilir





Kapıda kendini karşılayan resepsiyon görevlisi ile göz teması bile kurmayan adam, kadınının kendisi ile sohbet etme çabalarını cevapsız bırakarak onu küçümsedi.









Adayın fark etmediği şey resepsiyon görevlisinin aslında işe alım müdür olduğuydu.





Adam kısa bir süre sonra konferans odasına çağrıldı. İşe alım müdürü ona gösterdiği etkileşimin şirket kültürlerine uymadığını, ekiplerindeki herkesin saygıya layık olduğunu belirterek iş başvurusunu reddetti.