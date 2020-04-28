[ Fikret Kaplan anlatıyor ] Asr-ı Saadetten bir tablo





Fikret Kaplan You Tube kanalında Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin Risalet-i Ahmediye ve Mucizât-ı Ahmediye risalesinde anlattığı bir mucizesini paylaştı









Bediüzzaman'ın On Dokuzuncu Mektup'ta anlattığı Peygamber Efendimiz'in bir mucizesi şöyle :





Bir kurt, bir çobanın sürüsündeki keçilerden birisini tutmuş ve çoban, kurdun elinden keçiyi kurtarınca kurt, çobana şöyle demişti:

“Allah’tan korkmadın mı, benim rızkımı elimden aldın?”

Çoban, kurdun konuşması üzerine şaşırarak,

“Acayip, kurt konuşur mu?” diye mukabelede bulunmuştu.

Bunun üzerine kurt ona demişti:

“Acayip senin halindedir ki, bu yerin arka tarafında bir zât var ki, sizi Cennete davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz.”

Çoban kurda inanmış ve:

“Ben gideceğim. Fakat kim benim keçilerime bakacak?” diye sorunca,

Kurt “Ben bakacağım.” demişti.

Çoban, çobanlığı kurda devredip Sen’in yanına gelmiş, Sen’i görmüş, iman etmiş ve sonra geri dönmüştü. Kurdu bıraktığı gibi sürüsüne çobanlık yaparken bulunca da ona mükafat olarak bir keçi kesip vermişti, çünkü kurt ona üstatlık etmişti. (Müsned; el-Hâkim, el-Müstedrek; el-Fethü’r-Rabbânî; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye)

Evet, acayiplik bizim halimizdedir ki varlık Sen’in adına nazmedilmiş bir Peygamber olarak bizi Cennete davet etmek için geliyorsun, fakat Sen’i tanımıyoruz. Belki folklorik bir iki programla, üç beş kırmızı gülle Sen’i kuru heyecanımıza teslim edip geçiyoruz…

