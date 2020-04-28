Samanyolu Haber /Gündem / [ Fikret Kaplan anlatıyor ] Asr-ı Saadetten bir tablo /28 Nisan 2020 19:53

[ Fikret Kaplan anlatıyor ] Asr-ı Saadetten bir tablo

Samanyoluhaber.com yazarı Fikret Kaplan You Tube kanalında Peygamber Efendimiz döneminden tabloları anlattığı videolardan birini daha paylaştı

SHABER3.COM


Fikret Kaplan You Tube kanalında Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin  Risalet-i Ahmediye ve Mucizât-ı Ahmediye risalesinde anlattığı bir mucizesini paylaştı 


Bediüzzaman'ın On Dokuzuncu Mektup'ta anlattığı Peygamber Efendimiz'in bir mucizesi şöyle :  

Bir kurt, bir çobanın sürüsündeki keçilerden birisini tutmuş ve çoban, kurdun elinden keçiyi kurtarınca kurt, çobana şöyle demişti:
“Allah’tan korkmadın mı, benim rızkımı elimden aldın?” 
Çoban, kurdun konuşması üzerine şaşırarak,
“Acayip, kurt konuşur mu?” diye mukabelede bulunmuştu. 
Bunun üzerine kurt ona demişti: 
“Acayip senin halindedir ki, bu yerin arka tarafında bir zât var ki, sizi Cennete davet ediyor, peygamberdir, onu tanımıyorsunuz.”
Çoban kurda inanmış ve:
“Ben gideceğim. Fakat kim benim keçilerime bakacak?” diye sorunca,
Kurt “Ben bakacağım.” demişti.
Çoban, çobanlığı kurda devredip Sen’in yanına gelmiş, Sen’i görmüş, iman etmiş ve sonra geri dönmüştü. Kurdu bıraktığı gibi sürüsüne çobanlık yaparken bulunca da ona mükafat olarak bir keçi kesip vermişti, çünkü kurt ona üstatlık etmişti. (Müsned; el-Hâkim, el-Müstedrek; el-Fethü’r-Rabbânî; İbni Kesîr, el-Bidâye ve’n-Nihâye)
Evet, acayiplik bizim halimizdedir ki varlık Sen’in adına nazmedilmiş bir Peygamber olarak bizi Cennete davet etmek için geliyorsun, fakat Sen’i tanımıyoruz. Belki folklorik bir iki programla, üç beş kırmızı gülle Sen’i kuru heyecanımıza teslim edip geçiyoruz… 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber [ Fikret Kaplan anlatıyor ] Asr-ı Saadetten bir tablo Sonraki Haber >>

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Enes Kanter’den insan hakları için 1 milyon imza çağrısı

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

Yüzlerce petrol tankeri yük boşaltmak için bekliyor

İstanbul'da patlama!

İstanbul'da patlama!

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Göktaşının düşüş anının yakaladılar

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Çin'de okullarda ilginç sosyal mesafe ayarlama yöntemi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Yamaç paraşütü karayoluna indi

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Zoom görüşmesinde kediyi fırlatınca

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

Pentagon 'ilk resmi ufo' görüntülerini yayınladı

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

TRT'de demir-döküm tava skandalı!

Bu da limon kumpası

Bu da limon kumpası
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:38:56