12 yaşındaki çocuğa polisten cinsel istismar iddiası

Derik'te Öğretmenevinde konaklayan polis memuru Y.Y'nin 12 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.





Olay 25 Şubat günü yaşandı. İddiaya göre polis memuru Y.Y.’nin odasına yemek götüren 12 yaşındaki çocuk, çıplak bir şekilde odadan çıkıp kaçmaya çalıştı. Öğretmenevi çalışanları, odadan kaçarak uzaklaşmaya çalışan çocuğu yakalayarak koruma altına aldı. Çocuğun yaşadıklarını anlatması üzerine polise haber verildi.

GİZLİLİK KARARI VERİLDİ

İfadesine başvurulan çocuğun, ilçede trafik polisi olarak görev yapan Y.Y. tarafından cinsel saldırıya uğradığını belirtmesi üzerine Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis memurunu gözaltına almak yerine, görevlendirmesini ilçe dışına yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü daha sonra jandarma ekipleri tarafından Y.Y.’nin gözaltına alınmasını sağladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Y.Y., ifadesinin ardından önce açığa alındı, ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Derik Cumhuriyet Savcılığı'nın dosya hakkında “gizlilik kararı” aldığı öğrenildi.