Samanyolu Haber /Dünya / 14 yaşındaki çocuktan büyük katliam: Babasının silahıyla 9 kişiyi öldürdü /03 Mayıs 2023 13:25

14 yaşındaki çocuktan büyük katliam: Babasının silahıyla 9 kişiyi öldürdü

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 14 yaşındaki bir öğrenci 'babasının silahını kullanarak' ilkokulda en az dokuz kişiyi silahla vurarak öldürdü.

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Sırbistan İçişleri Bakanlığı, başkent Belgrad'da yer alan Vladislav Ribnikar ilkokulunda meydana gelen silahlı saldırıda sekiz öğrenci ve bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tanjug'un aktardığına göre, meydana gelen silahlı saldırıda altı çocuk ve bir öğretmen de yaralandı.

Olayın, okulun öğrencisi olduğu belirtilen 14 yaşındaki bir çocuğun etrafa ateş açmasıyla gerçekleştiği bildirildi.

Çocuğun önce öğretmenini vurduğu, ardından da diğerlerini hedef aldığı belirtildi.

Çocuk olay yerinde tutuklanarak, polisler tarafından götürüldü.
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