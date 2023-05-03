Kırım yöneticilerine suikast girişimi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kommersant'ın haberine göre Rusya Federal Güvenlik servisi FSB, Ukrayna istihbaratının , Kırım başkanı Sergey Aksyonov’a yönelik terör saldırısının yapılan ön çalışmalar sonucu engellendiğini duyurdu.





FSB’den yapılan açıklamada, Kırım’da bir dizi terör saldırısı planlayan Ukrayna askeri istihbarat ağının faaliyetlerinin bastırıldığını duyurdu.





İddiaya göre, FSB’ye göre Ukrayna istihbaratı, Kırım Cumhuriyet’i başkanı Sergey Aksyonov, parlamento başkanı Vladimir Konstantinov ve Yalta yönetiminin başkanı Yanina Pavlenko'ya yönelik suikast girişimleri hazırlıyordu. Ayrıca yarımadanın ulaşım altyapısına yönelik terör saldırıları hazırlandığı da iddia ediliyor.





FSB’nin engellediği Ukrayna İstihbaratının Kırım Başkanı’na suikast girişiminde İngiltere, Türkiye detayı dikkat çekti.





FSB’nin "Son derece gizli bir istihbarat grubunun üyeleri" olarak nitelendirdiği Ukrayna istihbaratına çalışan Ukrayna ve Rusya vatandaşı Viktor Podvalny, Alexander Litvinenko, Sergey Krivoshein, Konstantin Evmenenko, Igor Zorin ve Sergey Voinarovsky, 6 kişi gözaltına alındı.





Yapılan aramalar ve baskınlarda, beş adet "kullanıma hazır el yapımı patlayıcı", ayrıca İngiltere'de üretilmiş yaklaşık 6 kg ağırlığındaki plastik patlayıcılar, askeri elektrikli fünyeler, gözetleme için takip cihazları ve Ukrayna askeri istihbaratından küratörlerle gizli iletişim için iletişim cihazları ve çeşitli teknik aletler bulundu. Ayrıca FSB, gözaltına alınanların sorguya çekilme görüntülerini ve zanlıların itiraflarını yayınladı.





Ek olarak, FSB, İngiliz menşeili patlayıcıların ve patlayıcı cihaz bileşenlerinin tedariki için kurulan lojistik kanalın çökertildiğini duyurdu.

İddiaya göre elektrikli soba tedariki kisvesi altında İngiltere’den temin edilen patlayıcılar, Türkiye ve Gürcistan üzerinden Bulgaristan’a oradan da Rusya'ya teslim edildi.





Patlayıcı madde taşımacılığına karıştığı düşünülen Ukrayna ve Bulgaristan vatandaşı D. Petranov gözaltına alındı. FSB'ye göre, Bulgaristan'da bir Ukrayna vatandaşı olan Marina Matushchak, patlayıcı cihaz bileşenleriyle elektrikli sobaların sevkiyatını organize etmeye dahil oldu.