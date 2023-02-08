Samanyolu Haber /Gündem / 2 aylık bebek enkazdan 48 saat sonra parmağını emerek çıktı /08 Şubat 2023 16:23

2 aylık bebek enkazdan 48 saat sonra parmağını emerek çıktı

Kahramanmaraş'taki depremlerin merkez üsleri arasında yer alan Elbistan'da, depremden 48 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Merkez üssü Pazarcık olan ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan  depremin ardından Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saraykent Mahallesi'ndeki bir enkazdan ses gelmesi üzerine arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Cumhuriyet'in haberine göre yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından 2 aylık Muhammed Doğan Bostan bebek, enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

48 SAAT SONRA ÇIKARILDI
Depremden 48 saat sonra kurtarılan Muhammed bebeğin, enkazdan çıkarılırken elini emmesi dikkati çekti.

Tekbirler eşliğinde çıkarılan bebek, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Bebeğin annesi Ceren Bostan'ın da bir süre önce enkazdan çıkarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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