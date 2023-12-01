“2023 kayda geçen en sıcak yıl oldu”

Dünya Meteoroloji Örgütü, endüstri öncesi döneme göre hava sıcaklıklarının mevcut durumda 1,4 derece arttığı uyarısında bulundu. Bu artışın, 2015 Paris İklim Zirvesi’nde imzalanan anlaşmaya göre bu yüzyılın sonu için hedeflenen sınırın onda biri olduğu ifade ediliyor.



Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, Pasifik Okyanusu'ndaki ısınmayla kendini gösteren hava olayı El Nino'nun, bu yılın başlarında başlamasının, gelecek yıl ortalama sıcaklığı Paris'te belirlenen 1,5 derece hedef sınırının üzerine çıkarabileceğini söyledi.

Petteri Taalas verdiği bir demeçte, "Önümüzdeki dört yıl içinde, en azından geçici olarak, bu 1,5 derecelik artışa ulaşacağımız neredeyse kesin. Önümüzdeki on yıl içinde de aşağı yukarı kalıcı olarak bu seviyeye ulaşacağız" ifadelerini kullandı.



Dünya Meteoroloji Örgütü, söz konusu verileri Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai şehrinde düzenlenen iklim zirvesinin başlangıcında yayımladı.



Örgüt, Paris Anlaşması’nın kilit hedefinin 1,5 derecelik artışın sadece bir yıl değil 30 yıllık bir süre boyunca sürdürülüp sürdürülemeyeceği olacağını belirtiyor ancak diğerleri dünyanın bu konuda daha fazla net olması gerektiğine dikkat çekiyor.



Konuyla ilgili olarak Exeter Üniversitesi ile birlikte hazırlanan ve Nature dergisinde yayımlanan yeni bir makalenin başyazarı olan İngiltere Met Ofisi'nden Richard Betts, "Paris anlaşmasına dair tedbirlerin ihlal edilmemesi konusunda netlik çok önemli olacak. Neyin 1,5 santigrat dereceyi aşmış sayılacağı konusunda bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, tam da iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için harekete geçmenin daha da acil hale geldiği bir dönemde, dikkat dağınıklığı ve kafa karışıklığı riskiyle karşı karşıya kalırız" ifadelerini kullandı.



Ancak Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taalas ne önlem alınırsa alınsın sıcakların belirlenen 1,5 derece sınırı üzerine çıkacak göründüğünü ifade ediyor.



Taalas, "2,5 ila 3 derece ısınmaya doğru gidiyoruz ve bu da iklim değişikliğinin çok daha olumsuz etkilerini göreceğimiz anlamına geliyor. Önümüzdeki binlerce yıl boyunca buzul kaybı ve deniz seviyesinin yükselmesine şahit olacağız” diye konuştu.



Dünya Meteoroloji Örgütü, 2015’ten 2023 yılına kadar geçen sürenin bugüne kadarki en sıcak yollar olarak kayda geçtiğini belirtiyor. Bu yıl şu ana kadar elde edilen veriler 2023’ün en sıcak yıl olarak kayda geçmesini sağladı. Yılın geri kalanındaki sıcaklıkların bu durumu değiştirmesi de beklenmiyor.



Taalas, COP28 Zirvesi’nde katılımcılar yaptığı konuşmada "Isınmayı Paris sınırlarında tutabilmek için kömür, petrol ve doğal gaz tüketimimizi önemli ölçüde azaltmamız gerekiyor. Ama en azından bazı şeyler oluyor. Ancak yine de biz Batılı ülkelerde, zengin ülkelerde, hala petrol, geçmişe göre biraz daha az kömür ve hala doğal gaz tüketiyoruz. Fosil yakıt tüketiminin azaltılması gerekiyor ve başarının anahtarı budur" ifadelerini kullandı.