Samanyolu Haber /Dünya / ABD'den Türkiye'ye HAMAS uyarısı /01 Aralık 2023 09:03

ABD'den Türkiye'ye HAMAS uyarısı

ABD Hazine Bakanlığı Müsteşarı Brian Nelson, Hamas'ın Türkiye'de fon toplama ve potansiyel olarak ülke yasalarını ihlal etmesi konusundaki "endişelerini" Türk hükümet yetkilileriyle paylaştığını söyledi.

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Reuters'ın aktardığına göre Nelson, Hamas'ın bağış toplama planlarında Türkiye'nin "öne çıktığını" ve İsrail'le savaş halinde olan grubun ilave nakit arayışı sırasında bundan yararlanmasının da muhtemel olduğunu söyledi.

Nelson, "Hamas'ın gelecekteki olası terör saldırıları için (Türkiye'de) fon toplama ve mali destek bulmaya devam edebilmesinden son derece endişeliyiz." diye konuştu.

Batılı müttefiklerinin ve bazı Körfez ülkelerinin aksine Türkiye, Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da yaptığı açıklamalarda Hamas'ı "özgürlük savaşçıları" olarak nitelendirmişti.

Nelson, Türkiye'nin Hamas'ın geçmiş dönemlerde bağışçılardan, yatırım portföylerinden, hayır kurumlarından ve STK'lardan fon toplama çabalarıyla bağlantılı olduğunu da ileri sürdü.

Bununla birlikte Nelson, Türk yetkililerin kendisine Hamas'ın Türkiye'de terör örgütü olarak görülmediğini hatırlattıklarını ancak Türkiye'nin kara para aklama ve şiddet eylemlerinin doğrudan finansmanı dahil iç hukuk ihlallerine kesinlikle müsamaha göstermeyeceğini söylediklerini aktardı.

ABD, Hamas'ın yüz milyonlarca dolar değerinde olduğunu belirttiği yatırım portföyünün Türkiye, Sudan, Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bazı ülkelerde faaliyet gösteren şirketleri kapsadığını iddia ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırı sonrası Hamas'ın finansmanını engellemek amacıyla Türkiye'den bazı kişi ve kurumlara yaptırım uygulamıştı.
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