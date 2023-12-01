Samanyolu Haber /Dünya / Metallica, Suudi Arabistan'da konser verecek /01 Aralık 2023 09:01

Metallica, Suudi Arabistan'da konser verecek

ABD'li heavy metal grubu aralık ayında Soundstorm Festivali'nde ilk kez çalmak üzere Suudi Arabistan'a gidiyor. Dünyaca ünlü Metallica, gelecek ay Suudi Arabistan'da konser veren ilk Amerikalı heavy metal grubu olacak.

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James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett ve Robert Trujillo'dan oluşan grup, 14 Aralık'ta Riyad'da sahne alacak ve üç günlük Soundstorm Festivali'nin açılışını yapacak.

Facebook'ta bir paylaşımda bulunan grup, "2023 ile işimiz henüz bitmedi, çünkü dünyanın nadiren ziyaret ettiğimiz bir bölgesinde, daha önce hiç çalmadığımız büyük bir festivalde sahne almak için önümüze inanılmaz bir fırsat çıktı. Metallica'nın Riyad, Suudi Arabistan'daki Soundstorm Festivali'nde 14 Aralık Perşembe günü çalacak ilk heavy metal grubu olacağımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan'da heavy metal müzisyenlerinin halka açık konserleri nadiren gerçekleşiyor.

Suudi Arabistanlı Immmortal Pain, 2022'de Comic Con Arabia'da sahne alarak halka açık büyük bir etkinlikte performans sergileyen ilk heavy metal grubu oldu.

Metallica 2011'de Abu Dabi'deki Etihad Park'ta sahne alarak bir Orta Doğu ülkesinde ilk canlı performansını sergiledi. Ancak Suudi Arabistan'da hiç konser vermedi.

Festivalde yer alması planlanan diğer sanatçılar Pharrell Williams, Chris Brown, H.E.R. ve Black Eyed Peas.
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