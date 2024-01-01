Samanyolu Haber /Gündem / 2023'te yılın kelimesi: Deprem /01 Ocak 2024 09:47

2023'te yılın kelimesi: Deprem

DW Türkçe'nin sosyal medyada düzenlediği anket sonucunda yılın kelimesi "deprem" seçildi. Oylamada ikinciliği "seçim" aldı.

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DW Türkçe her sene olduğu gibi bu yıl da sosyal medyadaki takipçilerinden yılın kelimesini belirlemesini istedi. Yapılan anket sonucunda, 2023'e damga vuran kelime "deprem" seçildi.

DW Türkçe'nin Twitter'da düzenlediği ankete 4 bin 500'den fazla kişi katıldı. Takipçilerden gelen öneriler doğrultusunda belirlenen dört aday kelimenin yarıştığı ankete katılanların yüzde 71,6'sı "deprem" lehinde oy kullandı. "Seçim" kelimesi yüzde 15,1 oyla ikinci oldu.

Ankette üçüncülüğü, Gazze'deki ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle aday kelimeler arasında bulunan "savaş" aldı. Ankete katılanların yüzde 6,8'i bu kelimeye oy verdi.

Son zamanlarda sosyal medya fenomenlerine yönelik soruşturmalar nedeniyle ankette kendine yer bulan "fenomen" kelimesi ise yüzde 6,4 ile dördüncü sırada kaldı.

DW Türkçe'nin geçen seneki "yılın kelimesi" anketinde en fazla oyu "enflasyon" almıştı.
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