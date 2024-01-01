Samanyolu Haber /Dünya / Scholz'dan iyimser yeni yıl mesajı /01 Ocak 2024 09:41

Scholz'dan iyimser yeni yıl mesajı

Almanya Başbakanı Scholz yeni yıl konuşmasında dünyadaki endişe verici gelişmelere değinerek, Almanya’nın bu krizin üstesinden geleceğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yıl konuşmasında iyimser mesajlara yer verdi. Scholz, daha çalkantılı ve daha çetin bir hale gelen dünyanın baş döndürücü bir hızla değiştiğine dikkat çekti. "Bu nedenle biz de değişmeliyiz ve bu değişim çoğumuzu endişelendiriyor" diyen Başbakan, değişim için ülkede bilim insanından bakıcıya; polisinden emeklisine her bir bireye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Artan kriz ve çatışmaların insanlarda endişeye neden olduğunu da anladığını ifade eden Almanya Başbakanı, "Aynı zamanda şunu da biliyorum: Almanya'da bunu atlatacağız" diye konuştu.

Almanya'nın ekonomik anlamda da kriz döneminde olası bir çöküşe başarıyla direndiğini belirten Başbakan, enflasyondaki düşüşe de dikkat çekti. "Maaşlar ve emekli maaşları artıyor. Gaz depoları bu kış için ağzına kadar dolu" diyen Scholz, daha önce olmadığı kadar fazla kişinin de istihdam edildiğini ifade etti ve bu tablonun "cesaret verici" olduğunu vurguladı.

2024'te yapılacak Avrupa Parlamentosu ve ABD seçimlerine de değinen Almanya Başbakanı, güçlü bir Avrupa Birliği vurgusu yaparak bunun öneminin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş göz önünde bulundurulduğunda daha da arttığını ifade etti.

"Demokrasiye sahip çıkın" mesajı

Toplumdaki kutuplaşmalar ise Almanya Başbakanının eleştirdiği konulardan oldu. Vatandaşları demokrasiye sahip çıkmaya çağıran Scholz, doğru yolla yapılan tartışmaların ve uzlaşma çabalarının demokrasinin temeli olduğunu vurguladı. Scholz, "Birbirimizle konuşmak yerine birbirimiz hakkında konuşursak hiçbir şey daha iyiye gitmez. Bizi güçlü kılan uzlaşma konusundaki istekliliğimizdir" ifadelerini kullandı.
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