ABD helikopterleri Kızıldeniz'de Husi botlarını batırdı

Amerikan Ordusu tarafından yapılan açıklamada saldırıya katılan dört tekneden üçünün batırıldığı, içindekilerin öldüğü, bir tanesinin de bölgeden kaçtığı kaydedildi.



Açıklamada Danimarka merkezli Maersk denizcilik şirketine bağlı kargo gemisinden gelen tehlike çağrısının ardından USS Eisenhower ve USS Gravely’den havalanan helikopterlerin, teknelerden açılan ateşe savunma amaçlı karşılık verdikleri kaydedildi.



Denizcilik şirketinden yapılan açıklamada olay teyit edildi, mürettebatın güvende olduğu ve gemide yangın çıkmadığı kaydedildi.



Yemen’deki Husi militanları Filistinliler’e desteklerini göstermek için son dönemde Kızıldeniz’de gemilere saldırılarını arttırmış durumda.



Türkiye’de de temsilciliği bulunan Maersk olay sonrası Kızıldeniz’deki bütün faaliyetlerini 48 saatliğine askıya aldı.



Husiler 10 üyelerinin 'ölü veya kayıp' olduğunu açıkladı



Yemen'deki Husiler Pazar günü yaptığı açıklamada, üç teknelerinin Kızıldeniz'de ABD güçleri tarafından saldırıya uğramasının ardından 10 deniz personelinin "ölü veya kayıp" olduğunu açıkladı.



Grubun askeri sözcüsü Yehia Sarea yaptığı açıklamada, Husi deniz kuvvetlerinin, mürettebatının uyarı çağrılarına kulak asmaması üzerine Maersk Hangzhou konteyner gemisine füze saldırısı düzenlediğini söyledi.