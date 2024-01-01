Samanyolu Haber /Dünya / 2023’te dünyada neler yaşandı? /01 Ocak 2024 09:36

2023’te dünyada neler yaşandı?

2023 yılı depremler, yangınlar, savaşlar, ekonomik sarsıntılar ve hız kazanan uzay çalışmalarıyla geçti. İsrail’le Hamas arasındaki kanlı çatışmalar sürerken, bazı Afrika ülkeleri için 2023 darbeler yılı oldu.

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8 Ocak: Brezilya’da seçimleri kaybeden aşırı sağcı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro’nun destekçileri başkentteki Başkanlık Sarayı, Kongre binası ve Anayasa Mahkemesi binasını bastı. 1500 kişi gözaltına alındı, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi.

21 Ocak: Burkina Faso, Fransa’yla imzaladığı askeri anlaşmayı feshederek topraklarındaki Fransız askerlerinin ülkeden ayrılmasını istedi.

27 Ocak: İsrail birlikleri Batı Şeria’daki Cenin kentini basarak 9 Filistinli’yi öldürdü. Aynı gün Kudüs yakınlarındaki bir sinagog basıldı ve yedi İsrailli öldürüldü.

1 Şubat: Lübnan Merkez Bankası, IMF’in talebiyle ülkenin para birimini yüzde 90 oranında devalüe etti. Karar, sert protestolara neden oldu.

3 Şubat: ABD Savunma Bakanlığı, bir Çin casus balonunun Amerika ve Kanada hava sahalarında uçtuğunu açıkladı. Balon ertesi gün vurularak düşürüldü.

28 Şubat: Yunanistan’ın Teselya bölgesindeki tren kazasında 57 kişi öldü. Olayın ardından Ulaştırma Bakanı istifa etti; tüm ülkede gösteriler ve grevler düzenlendi.

1 Mart: Yunanistan'da Atina’dan Selanik şehrine gitmekte olan yüksek hızlı yolcu treni, Larissa şehri yakınlarında bir kargo treniyle çarpıştı

10 Mart: ABD’nin en büyük 16’ncı bankası olan Silikon Vadisi Bankası iflas etti. Bu, 2008 krizinden sonraki en büyük banka iflası oldu.

17 Mart: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin hakkında Ukrayna'da işlendiği belirtilen suçlar sebebiyle yakalama kararı çıkardı.

26 Mart: İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu, tartışmalı yargı reformunun askıya alınmasını isteyen Savunma Bakanı’nı görevden alınca ülke çapındaki protestolar daha da şiddetlendi.

14 Nisan: Avrupa Uzay Ajansı, Jüpiter ve uydularını incelemek üzere hazırladığı uzay aracını fırlattı. Uzay aracının 2031'de uydulara ulaşması planlanıyor.

15 Nisan: Darbe girişimi Sudan’ı karıştırdı. Hızlı Destek Gücü adlı paramiliter grup başkanlık sarayını ve Hartum Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdiğini duyurdu. Ülkede çatışmalar hala sürüyor.

19 Nisan: Hartum'da Sudan ordusuyla paramiliter grup arasında çatışmalar günlerce devam etti

1 Mayıs: ABD’de bankacılık krizi sürüyor. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, el koyduğu First Republic Bankası’nın 10,7 milyar dolara JPMorgan’a satıldığını açıkladı.

6 Mayıs: İngiltere Kralı III. Charles başkent Londra'da eşi Kraliçe Camilla ile birlikte taç giydi. Törene 200'den fazla ülkeden 2 binin üzerinde ziyaretçi katıldı.

23 Haziran: Yevgeniy Prigojin liderliğindeki Wagner Grubu, Moskova'ya karşı silahlı isyan başlattı. İsyan ertesi gün Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla bitti.

25 Haziran: Yunanistan'da genel seçimi Başbakan Kiryakos Miçotakis'in Yeni Demokrasi Partisi kazandı. YDP, oyların yüzde 40,3'ünü alarak 157 milletvekiliyle parlamentoda çoğunluğu sağladı.

23 Temmuz: Yunanistan’ın Rodos adasında başlayan orman yangını hızla yayıldı. 4 yerleşim yeri boşaltıldı, binlerce turist adadan tahliye edildi.

26 Temmuz: Nijer’de cumhurbaşkanlığı muhafızları darbe yaptı. Ordu komutanlığı da darbeye destek verdi. Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum’un yerine General Abdurrahman Çiyani getirildi.

10 Ağustos: ABD Başkanı Biden, yangınlar nedeniyle Hawai’yi felaket bölgesi ilan etti. Özellikle Maui adasında etkili olan yangınlarda 100’den fazla kişi öldü.

8 Ağustos: Hawaii adalarından Maui'de çıkan yangınlar 100'den fazla can aldı

19 Ağustos: Rusya’nın 11 Ağustos’ta fırlattığı uzay aracı Luna 25’in Ay'ın yüzeyine çarptığı açıklandı. Uzay aracının Ay’ın güney kısmına inen ilk araç olması planlanıyordu.

23 Ağustos: Hindistan’ın uzay aracı Chandrayaan-3, Ay’ın güney kutbuna başarıyla iniş yaptı. Böylece Rusya, ABD ve Çin’in ardından Ay’a inen dördüncü ülke Hindistan oldu.

23 Ağustos: Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu Yevgeni Prigojin, uçağının düşmesi sonucu öldü. Prigojin ve Wagner, iki ay önce Rusya’ya karşı bir isyan başlatmıştı.

30 Ağustos: Gabon’da üçüncü kez cumhurbaşkanı seçilen Ali Bongo, ordu tarafından devrildi. Cunta yönetimi parlamento ve anayasa mahkemesini de feshetti.

4 Eylül: Gabon'da darbenin arkasındaki isim General Brice Oligui Nguema

8 Eylül: Fas’ta 6,9 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Marakeş kentine yakın olan depremde yaklaşık 3 bin kişi öldü.

10 Eylül: Libya’da Daniel Fırtınası’nın vurduğu Derne’de barajlar patladı. Kentin dörtte biri sular altında kaldı. En az 5 bin kişi öldü, binlerce kişi kayıp.

19 Eylül: Azerbaycan, Ermeniler’in denetimindeki Dağlık Karabağ’a askeri operasyon başlattı. Bakü, bölgede denetimi tamamen ele geçirdi; Ermeniler de Ermenistan’a göç etmeye başladı.

7 Ekim: Hamas, Gazze’den İsrail’e saldırı düzenledi. 1400’den fazla İsrailli öldü. İsrail’in misilleme saldırılarında yaklaşık 20 bin Filistinli öldürüldü; 2 milyon kişi yerinden edildi.

9 Ekim: İsrail'in savunma sistemi Demir Kubbe, Gazze'den fırlatılan roketlere karşı devrede

19 Kasım: Arjantin’de cumhurbaşkanlığı seçimini aşırı sağcı Javier Milei kazandı. Milei, para birimini dolara çevirmeyi, organ satışını serbest bırakıp kürtajı yasaklamayı savunuyordu.

12 Aralık: Birleşmiş Milletler İklim Konferansı’nda ilk kez fosil yakıtlardan kademeli uzaklaşma konusunda uzlaşıldı. Ancak çevreciler karar metninin muğlak olduğu eleştirisini getirdi.

18 Aralık: Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettal el Sisi’nin seçimlerde oyların yüzde 89,6’sını alarak üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildiği açıklandı.
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