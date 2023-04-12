Samanyolu Haber /Gündem / 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan örgüt lideri Ürfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı /12 Nisan 2023 08:16

24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan örgüt lideri Ürfi Çetinkaya İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Ürfi Çetinkaya, İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

SHABER3.COM

'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan kırmızı bültenle aranan ve hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü lideri 74 yaşındaki Ürfi Çetinkaya, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Sarıyer'de saklandığı evde yakalanan Çetinkaya, yanındaki 5 suç örgütü üyesi ile birlikte gözaltına alındı. Çetinkaya'nın yakalanma anları kamera kayıtlarına yansıdı.

TEM ve özel harekat polislerinin yaptığı operasyonun ardından yakalanan Ürfi Çetinkaya ve 5 örgüt üyesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Çetinkaya daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyonda Çetinkaya'nın evinde ele geçirilen silahlar ise dikkat çekti. Silahlar ve diğer deliller ekipler tarafından emniyet müdürlüğüne taşındı.

"KESİNLEŞMİŞ 24 YIL HAPİS CEZASI"
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada,  'Ürfi Çetinkaya'nın, 5 Kasım 2003 tarihinde İstanbul'da yakalanan 577 kilo asetik anhidrit, 159 kilo bazmorfin, 617 kilo eroin ve 6 Kasım 2013 tarihinde Rize'de 159 kilo uyuşturucu madde eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu maddeleri ruhsatsız olarak ithal veya imal etmek suçlarından, 5 Mayıs 2013 tarihinde Artvin'de yakalanan 103 kilo eroin maddesi ele geçirilmesi olayında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti yapmak suçundan, İstanbul'da hakaret suçundan, İnterpol tarafından iki farklı dosyadan suç kaydının olduğu, ayrıca yargılandığı suçlardan kesinleşmiş 24 yıl hapis cezasının bulunduğu anlaşılmıştır' denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 24 yıl kesinleşmiş cezası bulunan örgüt lideri Ürfi... Sonraki Haber >>

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

'Recep Bey sunar; ahlakın sonu'

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

ABD'de imama bıçaklı saldırı: Saldırgan Türk çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

Beşli çete iddiası doğru çıktı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a Amasya'da ikinci 'çivi' cevabı

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

İstanbul'da Kuzey Kore manzarası

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:01:55