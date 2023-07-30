Samanyolu Haber /Dünya / 3 bin Mercedes ve BMW denizin ortasında cayır cayır yanıyor /30 Temmuz 2023 10:11

3 bin Mercedes ve BMW denizin ortasında cayır cayır yanıyor

3 bin otomobil taşıyan gemide büyük bir yangın başladı. Gemideki araçlardan 500'ünün elektrikli olduğu açıklandı. Yangının bu elektrikli otomobillerin birinden çıktığı belirtildi.

SHABER3.COM

Hollanda açıklarında 3 bin otomobil taşıyan gemide çıkan yangında bir kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Yangın 4 gündür kontrol altına alınamazken çevre felaketi yaşanmasından endişe ediliyor.

Almanya'dan Mısır'a gitmekte olan 199 metre uzunluğundaki Panama bandıralı Fremantle Highway gemisinde çıkan yangının hızlı bir şekilde yayıldığı ve henüz kontrol altına alınamadığı belirtildi. 

Yangın ekibinden yedi kişinin gemiden atladığı ve cankurtaran botları tarafından denizden kurtarıldığı kaydedildi. Mürettebattan bir kişi yanarak yaşamını yitirirken, 23 kişi de helikopterle yanan gemiden kurtarıldığı aktarıldı.

Yangın teşkilatı henüz resmi olarak açıklamasa da, daha önce Sahil Güvenlik sözcüsü, yangının bir elektrikli araçtan çıktığını bildirmişti.

BMW VE MERCEDES'TEN AÇIKLAMA
Gemiyi kiralayan şirket otomobillerin markaları hakkında bilgi vermekten kaçınıyor. Alman üreticiler BMW ve Mercedes-Benz, gemideki kargolar arasında otomobillerin olduğunu açıkladılar.

Hollandalı haber ajansı ANP, Sahil Güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde yangının günlerce sürebileceğini belirtti. Yetkililer, gemide 3 bine yakın aracın bulunmasının yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiğini vurguladı. 


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