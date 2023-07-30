İstanbul'da yaşayan Suriyelilere 24 Eylül'e kadar süre: Gönderilecekler!

Kimlik kontrolünde İstanbul’da kayıtlı olmadıkları tespit edilince kaçak muamelesi görerek doğrudan Suriye’ye geri gönderilen Suriyeli sığınmacılarla ilgili İstanbul Valiliği yeni bir açıklama yaptı. Suriyelilere kayıtlı oldukları ile dönmeleri için 24 Eylül’e kadar süre verdi. Deprem nedeniyle evleri yıkıldığı için İstanbul’a gelen Suriyelilerin ise ikinci bir açıklamaya kadar kalmalarına izin verildi.







İstanbul Valiliği, başka illere kayıtlı olan ancak İstanbul’da kalan Suriyelilerin 24 Eylül’e kadar kayıtlı oldukları illere döneceğini açıkladı.





Valilikten yapılan açıklamada, “İstanbul ili dışında kayıtlı olmasına rağmen hâlihazırda İstanbul ilinde ikamet eden geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların kayıtlı oldukları illere 24 Eylül 2023 tarihine kadar dönmeleri gerekmektedir” denildi.







Açıklamaya göre İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne başvuracak Suriye uyrukluların kayıtlı oldukları illere dönmek üzere yol izin belgesi verilecek.





Açıklamada 6 Şubat depremleri sebebiyle İstanbul’a gelen Suriyeliler ile ilgili ise şu ifadeler yer aldı:





“6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle depremden etkilenen illerden gelen ve kendilerine daha önce yol izin belgesi verilen geçici koruma kapsamındaki Suriye uyruklu yabancıların ikinci bir duyuruya kadar kalışlarına izin verilecektir.”