Samanyolu Haber /Gündem / Bilal'in arkadaşı olmak varmış: Devlette 5 koltuğu 2 de şirketi var /30 Temmuz 2023 09:57

Bilal'in arkadaşı olmak varmış: Devlette 5 koltuğu 2 de şirketi var

Kamuda tam beş koltukta birden oturan, hem DHMİ’yi hem de THY’yi yöneten Hüseyin Keskin’in ayrıca iki şirket sahibi olduğu ortaya çıktı. Bürokrat olduktan sonra ‘şansı açılan’ Keskin, artık bir servet sahibi.

SHABER3.COM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olan ve ülkede havacılık alanında en yetkili kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) başındaki isim Hüseyin Keskin’in aynı anda beş koltukta birden oturduğu ortaya çıktı.

Halktv.com'un haberine göre Hüseyin Keskin, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 24 Temmuz 2019 DHMİ Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ve Genel Müdürlüğü’ne atandı.

Daha sonra DHMİ Vakfı’nın da başına geçerek üçüncü koltuğun sahibi olan Keskin, 25 Temmuz tarihi itibariyle Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanarak dördüncü koltuğuna kavuştu. Keskin’in beşinci koltuğu ise Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’nde (ACI Europe). Keskin, burada da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşları ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da aralarında bulunduğu, yandaşların yönettiği THY’nin yönetim kurulu üyelerine 62 bin TL huzur hakkı ödendiği biliniyor.

Keskin de THY yönetim kurulu üyesi olduğu için 62 bin TL huzur hakkı alacak. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ile DHMİ Genel Müdürü unvanına sahip yöneticilere ne kadar ödeme yapıldığı kamuoyundan gizlendiği için Keskin’in DHMİ’den ne kadar maaş ve huzur hakkı aldığı bilinmiyor. Keskin’in DHMİ Vakfı Başkanlığı ile Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi Yönetim Kurulu üyeliğinden de bir ücret alıp almadığı da açıklanmıyor.
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