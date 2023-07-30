Samanyolu Haber /Gündem / AFAD, UMKE ve polis alarmda: Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı /30 Temmuz 2023 10:52

AFAD, UMKE ve polis alarmda: Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı

Kocaeli'de yol kenarında baygın bulunarak hastaneye kaldırılan adam, kimyasal zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.

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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yol kenarında baygın bulunan ve hastaneye kaldırılan şahıs, böcek ilaçlama maddesindeki alüminyum fosfattan zehirlenme şüphesi üzerine hastanede karantinaya alındı. Şahsın 72 saat boyunca karantinada tutulacağı öğrenilirken, hastanede herhangi bir kişide kimyasal reaksiyona rastlanmadı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, böcek ilaçlaması yapan bir şahsı baygın ve kusmuş halde yol kenarında yatarken fark eden bir vatandaş, şahsı otomobiliyle Dilovası Devlet Hastanesine getirdi.

Üzerinden kimlik çıkmayan yabancı uyruklu şahsın, yanında yer alan böcek ilaçlama maddesindeki alüminyum fosfattan zehirlendiği şüphesi üzerinde durulunca durum, Uluslararası Zehir Danışma Merkezine ihbar edildi. İhbar üzerine hastaneye AFAD, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Nefes almakta zorlanan şahsa prosedür çerçevesinde gerekli müdahaleler uygulandı.

Polis ekipleri hastaneye giriş ve çıkışları kapatırken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri acilin girişine kontrol amaçlı yıkama çadırı kurdu. Ardından şahıs Fatih Devlet Hastanesine götürülerek karantina altına alındı. Şahsın karantinasının 72 saat süreceği öğrenildi.

Özel giysili itfaiye ekipleri, hastaneden çıkartılan kişilere kimyasal reaksiyon testi uyguladı. Herhangi bir bulgunun rastlanmadığı vatandaşlar evlerine gönderildi. 4 saatin sonunda testler tamamlanırken kimsede kimyasal bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Hasa kabulüne başlandığı kaydedildi.

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