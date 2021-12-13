Samanyolu Haber /Dünya / '30 milyon Amerikalı Biden'a karşı silahlanmaya hazır' /13 Aralık 2021 12:23

'30 milyon Amerikalı Biden'a karşı silahlanmaya hazır'

MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 20 ila 30 milyon insanın, ABD Başkanı Joe Biden'ı görevden almak için “silahlanmaya” hazır olduğunu söyledi. Açıklama ABD basınında yeni bir tartışma başlattı.

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ABD'nın uluslararası yayın yapan haber kanalı MSNBC'nin Ulusal İlişkiler Analisti John Heilemann, 'Basınla Tanışın' programında sunucu Chuck Todd'un sorularını yanıtladı.

Programda eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili bölümde Heilemann, "Joe Biden'ın gayri meşru olduğunu ve şiddetin onu ortadan kaldırmak ve Donald Trump'ı eski haline getirmek için uygun bir araç olduğunu söyleyen yüzde 8, belki de yüzde 12'ye varan oranlar gösteren bir araştırma var. Bu, 20 ila 30 milyon insanı temsil ediyor. 20 ile 30 milyon insanın silahlanmaya hazır olduğunu gösteriyor” dedi.

John Heilemann, Trump destekçilerinin, 'siyasi şiddeti destekleyen bir kitle hareketini' temsil ettiğini de söyledi.

Heilemann'ın açıklamalarına ABD basınından tepki geldi.

Gazeteci Drew Holden açıklamalar için "Son birkaç yıl basını korkunun sattığına ikna etti" dedi.

Yazar Daniel Darling, “Haberlerimizin çoğu, sizi korkutmak ve dikkatinizi çekmek için PANİK TV haline geldi. Bu sorumsuzluk" yorumu yaptı.
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