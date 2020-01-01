5 bin 300 personelli TRT, dış yapıma 1 milyar 150 milyon lira ödedi

5 bin 303 personeli olan ve 19 dünya başkentinde büroları bulunan TRT, dışarıdan aldığı haber ve programlara 1 milyar 150 milyon lira ödedi. 2018 Sayıştay raporuna göre, kurum dışından temin edilen yapım ve program giderleri önceki döneme göre yüzde 26 arttı, kurum dışı şahıslara ödenen miktar da yüzde 3 artış gösterdi.





Kurum 2018’de dışarıdan temin edilen yapım ve programlara 483 milyon 412 bin lira öderken, dışarıdan alınan haberlere de 611 milyon 598 bin lira harcandı. TRT, kurum dışındaki kişilere yaptırdığı programlara ise 55 milyon 142 bin lira ödedi. TRT bir yıl içinde 1.7 milyar lira bandrol geliri ve 689 milyon lira da vatandaşın ödediği elektrik faturasından pay aldı. TRT, 2019’da ise elektrik faturalarından 475 milyon lira gelir beklerken, sağlanan gelir bunun 200 milyon lira fazlası oldu.





KUALA LUMPUR’DA OFİSİ VAR

Sözcü’nün haberine göre, TRT’nin dışarıdan yaptığı haber, yapım, program alımları da 1 milyar 150 milyon 152 bin lira olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl bu rakam yüzde 30.4 daha düşük oranla, 882 milyon 135 lirada kalmıştı. TRT, Anadolu Ajansından aldığı hizmetler karşılığı da bu kuruma KDV hariç 366 bin 227 lira ödedi. TRT’nin; Berlin, Aşkabat, Washington, Brüksel, Bakü, Taşkent, Kahire, Saraybosna, Köln, Erbil, Londra, Kuala Lumpur, Tahran, Astana, Kıbrıs, Almatı ve Moskova büroları ile New York’taki BM Genel Merkez Binası ve Washington bürosuna bağlı New York ofisleri faaliyette bulunuyor.





1.774 KİŞİ AYRILDI

TRT’de 2018’de 7 bin 133 olan personel sayısı, özellikle emeklilikler nedeniyle 2018 yılı sonunda 5 bin 303’e düştü. Bin 774 personel emekli oldu. Sayıştay raporunda personel sayısının düşmesine rağmen faaliyetlerde belirgin bir aksama yaşanmadığı da belirtildi.