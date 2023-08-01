Samanyolu Haber /Dünya / 54 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi /01 Ağustos 2023 07:14

54 kişinin öldüğü bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

IŞİD'in Afganistan yapılanması tarafından üstlenilen intihar saldırısı bölgede son zamanlarda gerçekleşmiş en kanlı saldırı olarak kayıtlara geçti

SHABER3.COM

IŞİD'in Horasan kolu, resmi sitesi olarak kabul edilen Amaq üzerinden bir açıklama yaptı.

Saldırganın bir patlayıcı yeleği patlattığı ve bunun demokrasi biçimlerine karşı devam eden savaşın bir parçası olduğu söylendi.

Yetkililer, pazar günü gerçekleşen bombalı saldırıda en az beşi çocuk olmak üzere 54 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 200 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Saldırı, Afganistan sınırındaki Hayber Paktunva eyaletinde güçlü bir varlığa sahip olan İslamcı gruplar arasındaki bölünmeleri yansıtıyor. Cemiyet Ulema İslam partisinin Afgan ve Pakistan Talibanı ile bağları bulunuyor.
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