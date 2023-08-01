ABD, üst düzey 4 Boşnak yetkiliyi kara listeye aldı

100 bin kişi hayatını kaybetmişti

100 bin kişinin öldüğü 1992-1995 Bosna savaşını sona erdiren anlaşmanın ortaya çıkardığı bu anayasanın atılan son siyasi adımlarla tehlikeye girdiği düşünülüyor.

Ayrılıkçı girişimler





ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, Bosna eş cumhurbaşkanı Zeljka Cvijanoviç'nın Sırp Cumhuriyeti başbakanı, adalet bakanı ve meclis başkanı ile birlikte Bosna anayasasını hiçe sayan bir yasanın çıkarılmasına yardımcı olduğunu söyledi.Anayasa, ülkeyi zayıf bir merkezi hükümet aracılığıyla birbirine bağlayan ve Sırp Cumhuriyeti ile Boşnak-Hırvat Federasyonu olmak üzere iki özerk bölgeye bölen Dayton barış anlaşmasının bir parçası olarak şekillenmişti.Haziran ayının sonlarında, Sırp Cumhuriyeti'ndeki milletvekilleri, halihazırda ABD ve İngiltere'nin yaptırımları altında olan Rusya yanlısı ayrılıkçı Devlet Başkanı Milorad Dodik'in başlattığı bir oylama ile Bosna anayasa mahkemesinin kararlarını askıya alma yönünde oy kullandı.ABD; Cvijanoviç, Başbakan Radovan Viskoviç, Adalet Bakanı Milos Bukejloviç ve Meclis Başkanı Nenad Stevandiç'i yasanın geçmesini sağlayarak Dayton anlaşmalarının uygulanmasını engellemek ve barışı riske atmakla suçluyor.ABD Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Brian E. Nelson, "Bu eylem, Bosna ve Hersek'in istikrarını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ve Dayton Barış Anlaşması'nın desteklediği güçlükle kazanılmış barışı tehdit ediyor" dedi ve ekledi:"Bu davranış, ülkenin gelecekteki yörüngesini ve Avrupa-Atlantik kurumlarına başarılı entegrasyonunu da riske ediyor."Dodik ve müttefikleri uzun süredir bölgenin Bosna'dan ayrılmasını ve komşu Sırbistan ile birleşmesini destekliyor.Bu amaçla uluslararası bir barış elçisine ait tavsiyelerin uygulanmaması da dahil son aylarda devlet kurumlarının altını oyan pek çok adım atıldığına inanılıyor.