600 daire kavgası: Altınok ‘istifa’ sorusuna böyle geçiştirdi

Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Atatürk Ankara Milli Mücadele Müzesi’nin açılışına katıldı. Açılış öncesinde basın mensuplarının sorularının yanıtlayan Altınok’a Murat Ağırel’in açıkladığı belgeler soruldu.





Ankara’da bir süredir devam eden tapu tartışmaları, Murat Ağırel’in AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok’a ait Antalya’daki 600 dairenin tapusunu yayınlamasıyla doruğa çıktı.Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’nin ABB adayı Turgut Altınok’un mal varlığı günlerdir konuşuluyor. Ağırel, mal varlığı ve işleyiş Altınok’un kardeşi Hacı Altınok’un üzerine devredilmiş konutların tapularını ortaya koydu.Gözler “Altınok adına kayıtlı konutların belgesi çıkarsa istifa ederim” diyen AKP’nin adayı Turgut Altınok’a çevrildi. Bugün gazetecilerin istifa edip etmeyeceği yolundaki soruları üzerine ise ‘pes dedirten yanıtlar verdi.“Tapu çıkarsa istifa edeceğim” diyen Altınok, “Niye tapuyu çıkaramadılar? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz” dedi.Altınok şunları söyledi:“Altınok’un özü bir, sözü birdir. Tamamen yalan, iftira, çamur. Niye ‘Turgut Altınok’ diye bir tapu çıkaramadılar. Yalanını aslında orada ifşa etti. Bunların hepsinin tazminatlarını ödeyecekler. Yalan olduğu zaten ortada. Hani Turgut Altınok adına 600 tane daire vardı. Niye tapuyu çıkaramadılar? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz. Yavaş, iddiasını ispat etmediği için istifa etmeli. Söylediği yalanları, çamurları, iftiraları ispat etmediği için bana değil, gidin Yavaş’a sorun. Onun istifa etmesi lazım. Eseri yok, projesi yok, hizmeti yok, Ankaralıya anlatacak hiç biri şeyi yok. Neyini anlatacak?”