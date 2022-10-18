Samanyolu Haber /Gündem / 704 kişiye yardım operasyonu: Kızına kek yapan anne gözaltına alındı, evi darmadağın edildi /18 Ekim 2022 14:26

704 kişiye yardım operasyonu: Kızına kek yapan anne gözaltına alındı, evi darmadağın edildi

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bu sabah 59 ilde yapılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 704 kişiden 543'ü gözaltına alındı. Ankara'da bir eve yapılan baskında kızlarına kek yapan eşi tutuklu bir anne, 10 polis tarafından evleri darmadağın edilerek emniyete götürüldü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugün öğlen saatlerinde yaptığı açıklamaya göre KHK’lı ailelere yardım ettikleri iddiasıyla 704 kişiden 543’ü gözaltına alındı. Soylu, 59 ilde eşzamanlı yapılan operasyona 15 Temmuz’da yaralanan EGM TEM Daire Başkanı Gazi Turgut Aslan’ın adının verildiğini söyledi. Operasyonda şu ana kadar Bursa’da 19, Kütahya’da 40, Ankara’da 87 kişinin alındığını biliniyor.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Ankara’da gözaltına 87 kişi arasında babaları 6 yıldır hapiste olan üç kız kardeşin annesi ve teyzesi de bulunuyor.
İsminin açıklanmasını istemeyen aile yakınları, “Bu sabah üç kız sahibi anne çocuklarına kek yaparken alındı. Dosyası onanmadığı halde geldiler, 10 polis geldi, evi dağıttılar ama o yine de gitmeden çocukların beslenmesini hazırladı. Geride üç kız çocuk kaldı, baba zaten 7 yıldır tutuklu. Bir de teyzelerini aldılar. Onun da bir çocuğu var. Eşi de 4 yıldır tutuklu. Üç kız kardeş ve bir kuzen bugün annesiz kaldı. ” dedi.

Gözaltına alınanlar arasında Afyon’da tutuklu olan kanser hastası Fatımatülzehra Babacan’ın eşi de bulunuyor.
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