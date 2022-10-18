Erdoğan'a 3 bin 241 araç alınacak

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, dün akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’ye sunduğu bütçe kanun teklifine göre, 2023 yılında kamu idareleri toplam 3 bin 241 araç edinebilecek.





KAMUYA 3 BİN 241 ARAÇ ALINACAK

Bütçe teklifine göre; Sağlık Bakanlığı 1.250 adet, Emniyet Genel Müdürlüğü 575 adet, Hazine ve Maliye Bakanlığı 501 adet, Jandarma Genel Komutanlığı 280 adet, Adalet Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı 116 adet, Dışişleri Bakanlığı 50, İçişleri Bakanlığı 40, Diyanet İşleri Başkanlığı da 19 araç alabilecek.





CUMHURBAŞKANLIĞI’NA 20 ARAÇ

Teklifte yer alan bilgilere göre Cumhurbaşkanlığı 10 binek otomobil, 5 minibüs ve 5 panel (3 - 5 metrelik kapalı kasa içi boş aracın içine yük koyularak taşımak için üretilmiş hafif ticari araçlar) araç edinebilecek.