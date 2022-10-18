Samanyolu Haber /Gündem / Schengen vizesi sorunu: Başvurular 10'uncu maddeye takılıyor /18 Ekim 2022 14:38

Schengen vizesi sorunu: Başvurular 10'uncu maddeye takılıyor

AB ülkelerine giriş vizesi olan Schengen vizesi sorunu sürüyor. Öte yandan Türkiye'den Schengen vizesine yapılan başvurularda ret kararına gerekçe olarak sıklıkla 10'uncu madde gösteriliyor. 10. maddeden verilen ret kararlarında, planlanan kalışa ilişkin gerekçenin inandırıcı olmadığı ve seyahat amacının net olarak belirtilmediği ifade ediliyor.

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Türkiye'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan turistik vize başvurularının reddedilme oranı son yıllarda artış gösterdi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne (AKPM) sunfuğu rapora göre, 2014 yılında yüzde 4 olan Schengen vize reddi, 2020’de yüzde 12,7’ye yükseldi. Schengen vizesi başvurularında 2015 yılından bu yana verilen ret oranı 4,5 katına çıktı. 2015’te yüzde 95,71 olan vize başvurusu kabul oranı yüzde 80,98’e indi.

Show TV'de yer alan habere göre, Schengen vizesi için başvuru yapanların çoğu ise 10'uncu maddeden ret cevabı alıyor. Planlanan kalışa ilişkin gerekçenin inandırıcı olup olmadığı ve seyahat amacının net olarak belirtilmesini isteyen 10'uncu madde, ret cevabına gerekçe olarak gösteriliyor.

TÜM EVRAKLARIMIZ TAMAMKEN RET ALDIK
Öte yandan 10'uncu maddeden ret cevabı alanların içinde tüm belgelerini eksiksiz olarak tamamlamış; buradaki mal varlığını ve şirketlerini e dayanak olarak göstermiş kişiler de bulunuyor. Show Ana Haber'e konuşan Schengen vizesi için başvuru yapan bir iş insanı, "600 çalışanımız var şirketimizde. Her şeyimiz yasal. Tüm evraklarımız tamamken ret aldık" diye konuştu.
Öte yandan 10. maddeden alınan ret yanıtı başka ülkelere başvuruları da etkilemediğini belirten vize başvurusu yapanlar, söz konusu sorunun diplomatik olarak bir an önce çözülmesini bekliyor.
Vize başvurusu reddedilen Türkiye vatandaşlarının 2015’ten bu yana AB konsolosluklarına ödediği rakam (kısa süreli vize başvurusu ücreti olan 60-80 dolarlık ücretler baz alındığında) en az 26 milyon 313 bin 980 Euro. Türkiye vatandaşlarının AB konsolosluklarına ödediği toplam para ise aynı dönem için en az 315 milyon 866 bin Euro.
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