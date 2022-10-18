AİHM’den tutuklu 167 hakim ve savcı hakkında ‘ihlal’ kararı

AİHM, tutuklanan 167 hakim ve savcının özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmederek her birine 5 bin euro tazminat ödenmesine karar verdi. Bu kararla birlikte 1 yıl içinde toplam 877 ihraç yargıcın hak ihlaline uğradığı AİHM tarafından tescillenmiş oldu.







Dün Avrupa merkezli 4 yargıç birliği MEDEL Europe, Avrupa Hakimler Birliği (EAJ-AEM), Avrupa İdari Hakimler Birliği (AEAJ) ve Hakimler İçin hakimler (Judges for Judges) Türkiye’yle ilgili dün yaptığı açıklamada AİHM’in bu kararlarına atıfta bulunarak, ”Yargıçlar görevden alınabilir, tutuklanabilir ve yürütmenin güdümünde var olma eşiğine getirilebilirken, herhangi bir vatandaş davasının bağımsız ve tarafsız bir yargıç tarafından görülmesini nasıl bekleyebilir ve umut edebilir?” ifadelerini kullanmıştı.

