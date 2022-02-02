Samanyolu Haber /Dünya / 77 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren Breivik şartlı tahliye edildi mi? /02 Şubat 2022 08:47

77 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren Breivik şartlı tahliye edildi mi?

Norveç’te 2011'de çoğu çocuk 77 kişiyi öldürdüğü için 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Anders Behring Breivik’in şartlı tahliye talebi reddedildi. Mahkeme, hükümlünün 'şiddet riskinin ilk günkü gibi gerçek ve önemli' olduğuna karar verdi.

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Norveç'te Haziran 2011'de 77 kişiyi öldürmekten 21 yıl hapis cezası alan Anders Behring Breivik, hapiste 10 yılı tamamlamasının ardından şartlı tahliye talebiyle mahkemeye başvurdu. Duruşmalarda savcılık makamı ve bilirkişi Breivik'in toplum için hala tehlikeli bir kişi olduğu yönünde ifadede bulundu.

Bilirkişi psikiyatr Randi Rosenqvist, mahkemenin ilk gününde salona Nazi selamı vererek giren Breivik’in halen toplum için tehlikeli olduğu görüşünü paylaştı. Savcılık da aynı yönde görüş belirtti.

Davanın görüldüğü Telemark bölge mahkemesi de savcılık ve bilirkişi ile aynı yönde oybirliğiyle karar vererek, hükümlünün şartlı tahliye talebini geri çevirdi. Norveç'te en uzun hapis cezası olan 21 yıla mahkum olan Breivik'in 10 yılın ardından şartlı tahliye başvurusu yapma hakkı bulunuyor. Breivik, reddedilmesi halinde bu başvuruyu her yıl tekrarlayabilir.

Ne olmuştu?

Anders Behring Breivik'in Haziran 2011'de hükümet binalarının bulunduğu bölgede düzenlediği bombalı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti.


Breivik, bundan 2 saat sonra da Sosyal Demokrat Parti gençlik örgütünün Ütoya Adası'ndaki yaz kampında ateş açarak 69 kişiyi katletmişti.

Breivik, Norveç'teki en yüksek ceza olan 21 yıla mahkum edilmişti.
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