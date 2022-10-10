Samanyolu Haber /Gündem / 8,4 milyonluk makam aracı: 'Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı?' /10 Ekim 2022 14:24

8,4 milyonluk makam aracı: 'Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı?'

Kempo Federasyonu'na ait olduğu iddia edilen 8,4 milyonluk makam aracı gündem oldu. Aracın fotoğrafını paylaşan Habertürk muhabiri Rahim Ak, "Bu federasyonun Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı?" diye tepki gösterdi.

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Habertürk Ekonomi Muhabiri Rahim Ak, sosyal medya hesabından Kempo Federasyonu'na ait olduğu iddia edilen 8.4 Milyonluk makam aracının fotoğrafını paylaşarak eleştirdi.

Türkiye Kempo Federasyonuna ait makam aracının fotoğrafını paylaşan Rahim Ak, şu ifadeleri kullandı:
"Dolar neden yükseliyor? Cari açık neden durmuyor? Bu Kempo Federasyonu makam aracı. Mercedes-Benz S 400 d. Tam 8.403.000 TL. Bu federasyonun Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı? Benim vergimle bu hovardalığı neden yapıyorsunuz? Bu akılla cari açık, dolar, enflasyon nasıl düşsün?"
"Kempo" Japon dövüş sporu olarak biliniyor.
İşte AK'ın paylaşımları: 

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