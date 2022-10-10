8,4 milyonluk makam aracı: 'Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı?'

Habertürk Ekonomi Muhabiri Rahim Ak, sosyal medya hesabından Kempo Federasyonu'na ait olduğu iddia edilen 8.4 Milyonluk makam aracının fotoğrafını paylaşarak eleştirdi.





Türkiye Kempo Federasyonuna ait makam aracının fotoğrafını paylaşan Rahim Ak, şu ifadeleri kullandı:

"Dolar neden yükseliyor? Cari açık neden durmuyor? Bu Kempo Federasyonu makam aracı. Mercedes-Benz S 400 d. Tam 8.403.000 TL. Bu federasyonun Türkiye’ye bu kadar katkısı var mı? Benim vergimle bu hovardalığı neden yapıyorsunuz? Bu akılla cari açık, dolar, enflasyon nasıl düşsün?"



"Kempo" Japon dövüş sporu olarak biliniyor.



İşte AK'ın paylaşımları:





