86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk ambulansla cezaevine götürüldü

Sekiz doktordan oluşan hastaneye heyeti Türk’e ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği yatalak hasta ambulansla ve jandarmalar eşliğinde bir saat uzaklıktaki İzmir Menemen R Tipi Cezaevine götürüldü.





Hastanenin 9 Ağustos 2023 tarihli düzenlediği raporda “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2-16/6 maddesi kapsamında değerlendirildi. Cezası, ceza infaz kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremez. Cezasının infazının geriye bırakılmasına gerek yoktur. T.C. Anayasası’nın 104/2-B maddesinde belirtilen sürekli hastalık sakatlık kocama hali vardır. R tipi kapalı/açık ceza infaz kurumlarında kalmasına gerek vardır.” denildi. Adli Tıp Kurumu ise 2 Ağustos 2023’te düzenlediği raporda yatalak hasta Mustafa Said Türk’ü muayene etmek için İstanbul’a çağırdı.