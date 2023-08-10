Samanyolu Haber /Gündem / 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk ambulansla cezaevine götürüldü /10 Ağustos 2023 14:45

86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk ambulansla cezaevine götürüldü

Manisa’da 10 yıl hapis cezası Yargıtay’da onanan ve infaz erteleme başvurusu reddedildiği için önce cezaevine sonra hastaneye götürülen 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk, bu sabah Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi’nden taburcu edildi.

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Sekiz doktordan oluşan hastaneye heyeti Türk’e ‘cezaevinde kalabilir’ raporu verdiği yatalak hasta ambulansla ve jandarmalar eşliğinde bir saat uzaklıktaki İzmir Menemen R Tipi Cezaevine götürüldü.

Hastanenin 9 Ağustos 2023 tarihli düzenlediği raporda “5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16/2-16/6 maddesi kapsamında değerlendirildi. Cezası, ceza infaz kurumu şartlarında hayatını yalnız idame ettiremez. Cezasının infazının geriye bırakılmasına gerek yoktur. T.C. Anayasası’nın 104/2-B maddesinde belirtilen sürekli hastalık sakatlık kocama hali vardır. R tipi kapalı/açık ceza infaz kurumlarında kalmasına gerek vardır.” denildi. Adli Tıp Kurumu ise 2 Ağustos 2023’te düzenlediği raporda yatalak hasta Mustafa Said Türk’ü muayene etmek için İstanbul’a çağırdı.
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