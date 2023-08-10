THY'nin Moskova uçağına İHA saldırısı tehdidi









Türk Hava Yolları'nın TK 7698 sefer sayılı Ankara - Moskova uçağı, başkente gece drone saldırısı girişimi nedeniyle St. Petersburg'a yönlendirildi.





740 km iniş noktasının kuzeyine yönlendirilen yolcular sosyal medyadan, ilgisizlik ve terk edildiklerinden şikayetçi oldu. THY temsilcisi, Moskova’ya ulaşımın herkesin kendisinin çözeceğini söyledi.





Moskova ve Kırım’ı hedef alan İHA saldırları engellendi





Bu arada dün gece, Ukrayna’nın Moskova ve Kırım’ı hedef alan İHA saldırıları, Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.





Hem gece saatlerinde hem de sabaha karşı Moskova'ya yeni bir İHA saldırısı gişirimi gerçekleşti. Savunma Bakanlığı, Kaluga, Moskova bölgesi ve Sivastopol üzerinde İHA'ların düşürüldüğünü duyurdu.





Resmi açılamalara göre, güneyden Moskova'yı hedef alan iki İHA, Kaluga bölgesine bağlı Maloyaroslavsky ve Moskova bölgesine bağlı Odintsovo kasabaları üzerinde hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.





Olayda ölü yada yaralı bulunmuyor. Ayrıca her hangi bir hasar da oluşmadı. Ancak Vnukovo ve Domodedovo havaalanlarında 02.30'daki İHA saldırısı alarmı yüzünden, THY dahil olmak üzere 30 kadar uçuş ertelendi ve başka noktalara yönlendirildi.





Kırım yarımadasındaki Sivastopol şehri yakınlarında hava savunma sistemleri iki insansız hava aracını düşürdü. Dokuz tane İHA ise HAARP elektronik savaş sistemleri ile etkisiz hale getirilerek Karadeniz'e düşürüldü.