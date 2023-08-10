İmamoğlu 'müstakbel gelin' için suç duyurusunda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.







'TRHaber' adlı internet haber sitesinde, Ekrem İmamoğlu'nun müstakbel gelini olduğu öne sürülen Melis Çatak'a, İBB'nin Şehir Hatları'na ait vapurunun hediye edildiği iddia edildi. Haberde, "Üzerinde cinayet işlenmiş koltuktaki kahkaha pozuyla tanınan Sakine Garipoğlu'nun 'kankası' Melis Çatak, müstakbel kayınbabası Ekrem İmamoğlu'ndan çok özel bir hediye aldı" cümlesi dikkat çekti.





İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz ise haberde yer alan iddiaları sosyal medya hesabından "iddialarımızı doğrulayan paylaşımlar" mesajıyla paylaştı.





10Haber'den Caner Taşpınar'ın haberine göre; Melis Çatak, Instagram’dan açıklama yaparak İmamoğlu ailesiyle resmi ya da gayrıresmi hiçbir ilgisi olmadığını ve kamuoyuna yansıyan iddialarla ilgili hukuki yollara başvuracağını bildirdi.





Şehir Hatları A.Ş. vapurun şirketlerine ait olmadığını belirtip devir süreçleri hakkında açıklama yaptı:





"AK Parti İBB Meclis üyesi ve grup sözcüsü Sn. Murat Türkyılmaz’ın 06.08.2023 tarihinde, saat 23.39’da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda yer alan, organizatör Melis Çatak’a Şehir Hatları’na ait bir geminin kiralandığı ve gemiden ticari gelir elde edildiği yönündeki iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu olan gemi, Anadolu Feneri Gemisi’dir. Söz konusu gemi şirketimiz mülkiyetinde olmayıp, Şirketimize ait ve/veya şirketimize tahsis edilen bir gemi de değildir. Anadolu Feneri Gemisi, daha önce Şehir Hatları filosunda bulunmuş olup 26.08.2010 tarihinde Rize Belediye Başkanlığı tarafından satın alınarak ismi Dursun Kaptan olarak değiştirilmiştir. 2017 yılında ise TURYAP emlak firması tarafından satın alınmış ve ismi yeniden Anadolu Feneri olarak değiştirilmiştir."





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 10Haber'e yaptığı açıklamada, hukuki süreç başlattıklarını belirtti.





"Gerekli girişimlerde bulunduk, savcılığa da başvurduk. 4-5 kişi ve mecra ile ilgili bulunduk" diyen Avukat Polat, AKP İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz hakkında da suç duyurusu yaptıklarını söyledi.





Avukat Polat, AKP Sözcüsü Murat Türkyılmaz ile ilgili şunları söyledi:





"Kendisi İBB meclis üyesi istediği anda gerçek bilgilere ulaşması mümkün. Bunları araştırmadan bu paylaşımı yaptığı gibi bu paylaşımın altında da haberin doğruluğunu ortaya koyduğunu iddia eden başka paylaşımlara da atıf yapmış, fotoğraflar yayınlamış. Çamur at izi kalsın tarzında bu tarz yayınlar hoş değil. Alakası olmayan bir cinayetle dahi irtibatlandırmaya çalışıyorlar. Bundan sonra top adalet mekanizmalarında umarım adalet yerini bulur."