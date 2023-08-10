Asya'da tatbikat gerilimi: Kuzey Kore lideri orduya savaş talimatı verdi!

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'nin büyük çaplı askeri tatbikata hazırlanmasının ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verdi.







Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'in başkanlık ettiği Kore İşçi Partisi Askeri Komisyonu toplantısında ordunun savaşa hazırlık durumu ve düşmanlara karşı saldırı planları görüşüldü.







Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kim, sınır birliklerinin artırılması, gerçek savaş tatbikatlarının yapılmasıyla yeni stratejiler ve silahların geliştirilmesi görüşmelerinin ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verirken "önemli askeri tedbirlerin uygulanmasına" ilişkin bir karar imzaladı.





Ordunun nükleer caydırıcılığını artırmak için daha güçlü saldırı silahları edinmesi ve bu silahların ivedilikle konuşlandırılması gerektiğini kaydeden Kim, çeşitli silah ve sistemlerin büyük çaplı üretimlerinin yapılması talimatı verdi.





Öte yandan, KCNA'nın paylaştığı görüntülerde, Kim'in toplantı sırasında Kore Yarımadası haritası üzerinde Güney Kore nüfusunun yarısını barındıran ve ordunun merkezinin bulunduğu başkent Seul ve çevresindeki bazı noktaları işaret ettiği belirtiliyor.





GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ



Kim, ayrıca, toplantıda, Pak Su-il'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ri Yong Gil'i görevlendirdiğini duyurdu.





Aynı zamanda, Savunma Bakanı da olan Pak'ın bu görevi sürdürüp sürdürmeyeceği bilgisi ise paylaşılmadı.