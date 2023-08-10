Samanyolu Haber /Dünya / Esed'den Erdoğan'a ret: "Neden görüşeyim, meşrubat içmek için mi?" /10 Ağustos 2023 15:43

Esed'den Erdoğan'a ret: "Neden görüşeyim, meşrubat içmek için mi?"

Suriye lideri Beşar Esad'ın, Sky News Arabia'ya verdiği röportajın tamamı yayımlandı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sert sözler söyleyen Esed'in "Erdoğan ile neden bulaşalım, bir şeyler içmek için mi?" ifadesi dikkat çekti.

SHABER3.COM

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "Onun istediği şartlarda görüşmeyeceğim" açıklamasında bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in, Sky News Arabia'ya verdiği röportajın tamamı yayımlandı. 

Türkiye'yi eleştirerek, Suriye'deki yaşanan şiddetin artmasından Ankara'yı sorumlu tutan Esed, "Suriye'deki terörizm Türkiye'den kaynaklanıyor" ifadesinde bulundu. 

Esed, Erdoğan'ın "Biz Beşar Esed’le görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Bütün mesele, onların bize yaklaşım tarzı. Esed maalesef Türkiye’nin Kuzey Suriye’den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz, çünkü biz orada terörle mücadele ediyoruz" açıklamalarına karşılık olarak "Amacımız Türk güçlerinin Suriye topraklarından çekilmesi, Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki işgalini meşrulaştırmak. Erdoğan'ın koşulları altında bir görüşme gerçekleşemez" açıklamasında bulundu. 

Esed, Rusya ve İran'ın arabuluculuğunda Erdoğan ile görüşeceği söylentilerine "Ben ve Erdoğan neden buluşalım? Meşrubat içmek için mi?" cevabını verdi. 

Esed ayrıca, Birleşmiş Milletler ile Suriye'ye geri dönüş projelerinin görüşülmeye başlandığını da belirtti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Esed'den Erdoğan'a ret: "Neden görüşeyim, meşrubat... Sonraki Haber >>

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

İmamoğlu, 'Winner ceket' pankartını anlamayan Erdoğan'la fena dalga geçti

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Memleket Partili Hazal Karaoğlan boş sokakları selamladı

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:25:03