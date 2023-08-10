Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden bir acı haber daha geldi. Bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan asker sayısı 6'ya yükseldi.







Cumhuriyet'in haberine göre yaralanan ve hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale'nin ardından, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'in de şehit olduğu açıklandı.





"OPERASYONLAR DEVAM ETMEKTEDİR"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer şehit olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."





Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu; Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ile Uzman Çavuş Kemal Özek şehit olmuş, yaralanan 3 asker hastaneye kaldırılmıştı. Yaralı askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir, Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ ve Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.

