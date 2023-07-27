Samanyolu Haber /Gündem / 86 yaşındaki yatalak hastanın ‘infaz erteleme’ talebi reddedildi! /27 Temmuz 2023 15:06

86 yaşındaki yatalak hastanın ‘infaz erteleme’ talebi reddedildi!

Manisa’da 5 yıl önce beyin kanaması geçiren ve temel ihtiyaçları bile bakıcılar tarafından karşılanan 86 yaşındaki Mustafa Said Türk’ün hakkındaki hapis cezası onandığı için cezaevine girme ihtimali var. Avukatının infaz erteleme başvurusu reddedildi. Ailesi, neredeyse tamamen felç durumdaki Mustafa Said Türk’ün cezaevine götürülmesinden endişe ediyor.

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Manisa’da verilen 10 yıl hapis cezası Yargıtay’da onanan 86 yaşındaki yatalak hasta Mustafa Said Türk’ün, yaşlılık ve ağır hastalıkları gerekçe gösterilerek yapılan infaz erteleme başvurusu reddedildi.

Kronos’ta yer alan Sevinç Özarslan’ın haberine göre gerekçe olarak ise “hükümlü hakkında henüz doktor raporu alınmadığı ve infaz işlemleri başlanmadığı” gösterildi.

Mustafa Said Türk’ün oğlu Süleyman Türk, “Şu anda evde bekliyoruz, gelip götüreceklermiş. Adli Tıp değerlendirmesi yapılacakmış. Endişe ediyoruz süreç için evde değerlendirme yapmalarını istiyoruz. Adli Tıp değerlendirme sürecinde sağlığı ile ilgili endişe duyuyoruz. Avukatlarımız red kararına itiraz için 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdular. Yani infaz başladı. Ne zaman gelirler, itirazın sonucunu beklerler mi bilemiyoruz. Avukatlar, Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin vereceği kararın kesin olacağını da söylediler.” dedi.

2018 yılında geçirdiği felçten sonra yatalak hale gelen 86 yaşındaki Mustafa Said Türk’e Manisa’daki evinde 24 saat boyunca iki bakıcı bakıyor.
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