Samanyolu Haber /Gündem / Rusya': Türkiye'den giden ikinci bir gemide daha patlayıcı izine rastlandı” /27 Temmuz 2023 15:02

Rusya': Türkiye'den giden ikinci bir gemide daha patlayıcı izine rastlandı”

Rusya bir kez daha Türkiye'den giden bir gemide patlayıcı izine rastlandığını iddia etti

SHABER3.COM

Rusya Federal Güvenlik Dairesi (FSB), Türkiye’den Rusya’ya giden ve daha önce Ukrayna’ya uğrayan bir gemide patlayıcı izlerine rastlandığını iddia etti.

FSB’nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Sinop limanından ayrılan ve Rusya’nın Rostov-on-Don limanına giden BMO River isimli gemide patlayıcı izlerine rastlandığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu geminin daha önce Haziran ve Temmuz ayında iki kez Ukrayna’nın Reni Limanı'na gittiği belirtildi. FSB, geminin Rusya karasularından ayrılması talimatı verildiğini de duyurdu.

FSB, bu hafta Rusya’ya tahıl almaya giden ve Türkiye’den yola çıkan bir başka gemide daha patlayıcı madde izlerine rastlandığını öne sürmüştü. Rusya bu şekilde tahıl gemilerinin Ukrayna’ya silah götürdüğü iddiasını gündeme getiriyor.

Tahıl Koridoru Anlaşması’ndan 18 Temmuz itibariyle çekildiğini açıklayan Rusya, Karadeniz’de Ukrayna’ya giden sivil gemileri de silah taşıyan gemiler olarak kabul ederek hedef alacağını açıklamıştı.
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