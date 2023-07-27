Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü /27 Temmuz 2023 15:51

Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü

Rusya’da turistleri taşıyan bir helikopterin düştüğü açıklandı

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com- Moskova 

Rusya’nın Altay bölgesinde turistleri taşıyan Mi-8 tipi helikopter elektrik tellerine takılarak düştü.

Acil Durumlar Bakanlığı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Helikopterde 13 yolcu ve 3 mürettebat bulunuyordu.

Rusya havacılık kurumu Rosaviatsia'nın verdiği bilgiye göre, Mi-8 helikopteri bir gezi grubunu taşıyordu. Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tyungur köyüne inerken elektrik teline takılınca alev aldı.

Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığı, helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:20:09