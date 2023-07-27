Rusya’da helikopter düştü: 6 kişi öldü

Samanyoluhaber.com- Moskova





Rusya’nın Altay bölgesinde turistleri taşıyan Mi-8 tipi helikopter elektrik tellerine takılarak düştü.





Acil Durumlar Bakanlığı kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin de yaralandığını açıkladı. Helikopterde 13 yolcu ve 3 mürettebat bulunuyordu.





Rusya havacılık kurumu Rosaviatsia'nın verdiği bilgiye göre, Mi-8 helikopteri bir gezi grubunu taşıyordu. Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Tyungur köyüne inerken elektrik teline takılınca alev aldı.





Batı Sibirya Ulaştırma Savcılığı, helikopter kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.