Samanyolu Haber /Gündem / Ukrayna’nın petrolü Türkiye ve Macaristan’dan gidiyor /27 Temmuz 2023 15:53

Ukrayna’nın petrolü Türkiye ve Macaristan’dan gidiyor

Ukrayna’nın savaşta kullandığı petrol Türkiye ve Macaristan’dan gidiyor

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA 

Alman Gazetesi’nin iddiasına göre Ukrayna tank ve askeri araçları Türkiye ve macaristan üzerinden giden Rus petrolüyle çalışıyor. 

Handelsblatt gazetesi, Ukrayna'nın kullandığı Batı menşeli tanklar ve dizel jeneratörlerin Rus petrolüyle çalıştırıldığını yazdı.

RİA Novosti'nin Alman gazetesinden aktardığı ve Ukrayna gümrük yetkililerine dayandırılan haberde, Macaristan ve Türkiye'de rafine edilen Rus petrolünün Ukrayna’ya gönderildiği belirtiliyor.

Macar petrol ve gaz devi MOL'un son 6 ayda Ukrayna'ya satışlarını ikiye katladığı ifade edilen Ukrayna gümrük bakanlığı verilerine göre MOL'un elindeki petrol rezervlerin çok büyük bir bölümünün Rusya'dan alındığına dikkat çekiliyor.

Orta Avrupa Enstitüsü'nde analist olan Michal Paszkowski, gazeteye verdiği demeçte, yakıtın Ukrayna’ya ağırlıklı olarak Polonya ve Romanya'dan demiryolu ile sağlandığını açıkladı. Ayrıca Petrol boru hatlarıyla Slovakya ve Macaristan'dan geliyor.

MOL'un Macaristan ve Slovakya'da petrol rafinerileri var ve bu rafineriler için ham petrol Drujba boru hattı aracılığıyla Rusya'dan geliyor.

Macaristan, Avrupa Birliği üyesi olsa da, boru hatları yoluyla Rusya'dan petrol ithal etmek için Brüksel'den özel bir muafiyet almıştı. Türkiye ise petrol alımını hiç aksatmadı.

Aracı ülkeler Macaristan ve Türkiye ise, indirimli aldıkları Rus petrolünü, Ukrayna dahil diğer ülkelere satarak kâr elde etmeye devam ediyor.
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