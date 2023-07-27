Samanyolu Haber /Gündem / Moldova ile Rusya arasında “çanak antenle casusluk” krizi /27 Temmuz 2023 16:32

Moldova ile Rusya arasında “çanak antenle casusluk” krizi

Moldova ile Rusya arasında şimdi de “çanak antenle casusluk” krizi yaşanıyor. Rus diplomatlar ülkeden gönderiliyor.

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Rusya’nın Moldova Büyükelçisi Oleg Vasnetsov, büyükelçiliğin çatısında casusluk için kullanma ihtimali bulunan bir takım ‘şüpheli’ teçhizatlar ile ilgili açıklama için Moldova Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Ardından gün içinde Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ülkede görevli bazı Rus diplomatlarını gönderme kararı aldı.

Moldova Dışişleri Bakanı Popescu, Rusya Büyükelçiliği çalışanları sayısının azaltılacağını duyurdu. Popescu, hükümet oturumunda yaptığı konuşmada, “Moldova'da akredite olan Rus diplomat sayısının sınırlandırılması gerektiği kanaatine vardık” açıklamasında bulundu.
Popescu’ya göre, Moldova makamları Rus büyükelçiliğinin bazı çalışanlarının ‘ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya’ karışmış olabileceğinden ve eylemlerinin ‘diplomatların standart çalışma yöntemlerine’ ait olmadığından şüphelenmeye başladı.

Moldova kanalı Jurnal TV, Rusya Büyükelçiliği’ne ve komşu binaya 28 çanak anten, direk ve alıcı kurulduğunu bildirerek, Rus tarafının bu teçhizatı casusluk amacıyla kullandığı iddiasıyla yayınlar yapmış ve hükümetin dikkatini çekmişti.

Kremlin: Yanıtsız kalmayacak

Rusya'dan yapılan açıklamada, Moldova'nın aldığı karara ilişkin tepki geldi. Kremlin, benzer şekilde cevap vereceklerini duyurdu.

Moldova'nın Rus elçiliğindeki personel sayısını azaltma kararıyla ilgili Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bir açıklama yaptı.

Moldova yönetiminin başkent Kişinev'deki Rusya Büyükelçiliği personelinin sayısının azaltılmasına tepki gösteren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu adımın yanıtsız kalmayacağı mesajını gönderdi.
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