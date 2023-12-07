AB doğal gaz için 304 milyar Euro harcadı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





AB’nin harcadığı bu rakam önceki yılara kıyasla iki kat daha fazla. Yaptırımların yürürlüğe girmesinden önceki yıl boyunca, Avrupa ülkeleri gaz için aylık ortalama 5.9 milyar Euro ödüyordu. Bu rakam Rusya yaptırımlarından sonra aylık 15 milyar Euro’ya çıktı.







Böylece AB’nin Rusya’ya uyguladığı sadece doğalgaz yaptırımlarının faturası Avrupa ülkeleri için ağır oldu.





Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan en fazla karlı çıkan ise ABD ve İngiltere oldu.





ABD’nin, Şubat 2022'den bu yana Avrupa Birliği'ne yaklaşık 66.7 milyar Euro değerinde sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarik ettiğini ortaya çıktı.

Lider ABD’yi 27 milyar Euro ile İngiltere takip ediyor.





İngiltere’nin ardından Norveç'in de 24 milyar Euro ek kar elde ettiği görülüyor. Cezayir de son 20 ayda 21 milyar Euro ek gelir elde etti.





Bir diğer karlı ülke de 14 milyar Euro ek gelir elde eden Katar oldu. Rusya ise tüm yaptırımlara ve arz hacmindeki azalmaya rağmen artan fiyatlar nedeniyle ilave 14 milyar Euro kazandı.





Aynı zamanda AB'nin doğalgaz tedarik politikasının revizyonu nedeniyle Azerbaycan 12 milyar Euro ek gelir elde ederken, bu dönemde Avrupa ülkeleri Angola'ya 5 milyar Euro, Mısır'a 4 milyar Euro, Trinidad ve Tobago'ya 3 milyar Euro ödedi.