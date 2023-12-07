Samanyolu Haber /Gündem / Nürnberg Havaalanı odun talaşıyla ısıtılıyor /07 Aralık 2023 13:16

Nürnberg Havaalanı odun talaşıyla ısıtılıyor

İlk soğuk geceler ve kar tanelerinin düşmesiyle birlikte kış çoktan geldi ve ısıtma mevsimi başladı. Nürnberg Havaalanı terminali ise ısıtma enerjisini odun talaşı ısıtma tesislerinden sağlıyor.

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Nürnberg Havaalanı, 15 yılı aşkın bir süredir doğrudan komşusu olan Scherzer sebze çiftliği tarafından bölgesel ısıtmayla sağlanıyor. Odun yongası ısıtma tesisi ile hem seralarına hem de Nürnberg Havalimanı’ndaki çeşitli binalara uzun vadeli, çevre dostu ısı sağlayabilecek kadar enerji üretebiliyor. Geçen yıl bölgesel ısıtma ağının kapsamlı bir şekilde genişletilmesinin ardından havalimanı, fosil doğalgaza olan bağımlılığını önemli ölçüde azattı.

ISI TALAŞ KAZANI OLARAK ÜRETİLİYOR
Isı, Scherzer ısıtma tesisinde iki büyük talaş kazanı kullanılarak üretiliyor ve bir basınçlı boru aracılığıyla sıcak su olarak havalimanına gönderiliyor. Orada binalardaki dağıtım mevcut ağ üzerinden radyatörlere ve havalandırma sistemlerine yapılıyor. Ağaç yongası fabrikasından gelen ısı, sıcaklığın donma noktasına yakın olduğu günlerde bile havaalanını ısıtmaya yetiyor. Gazlı ısıtmanın yalnızca uzun süreli donma dönemlerinde desteklenmesi gerekiyor.
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