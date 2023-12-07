İthalat formülü yükselişi durduramadı: Kırmızı etin fiyatı yüzde 85 arttı





Yılın ilk 10 ayında yapılan sığır ithalatı 859 milyon dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre; ocak-ekim arasında canlı hayvan ithalatı 884 milyon dolara yükseldi.

HaberTürk’ten Ahmet Hamdi Girgin’in haberine göre, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu verilerine göre; 859,6 milyon dolar tutarında sığır ithalatı yapıldı. Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; yüzde 961'lik artışla 154,1 milyon dolarlık sığır ithalatı gerçekleştirildi. Ekim ayındaki sığır ithalatında en büyük pay 67,3 milyon dolarla Brezilya’ya ait olurken, bu ülkeyi 34,7 milyon dolarla Uruguay ve 11,5 milyon dolarla Çekya izledi. Sığır eti, buğdayın ardından en çok ithalatı yapılan 2. ürün olarak kayıtlara geçti.









2023'ün ilk 10 ayında 884 milyon dolarlık canlı hayvan ithalatı gerçekleşti, yıl sonunda bu rakamın 1 milyar doları geçmesi bekleniyor.





ET FİYATI YÜZDE 85 ARTTI

Ulusal Kırmızı Et Konseyi'nin (UKON) verilerine göre; karkas etin kg fiyatı (son güncelleme 30 Kasım'da yapıldı) 235.15 TL'yi buldu. Karkas etin yüzde 60'ından kemiksiz et elde ediliyor. Buna göre et fiyatının kilogramı 392 TL seviyesinde görünüyor. Ocak ayında 126,87 TL olan karkas etin kg fiyatı böylece 10 ayda yüzde 85'in üzerinde arttı.





850 milyon doların üzerindeki ithalata rağmen et fiyatlarındaki yükseliş durdurulamadı.





DÜNYADA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 8

BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün yayınladığı et fiyatları endeksine göre; sığır etinde yılbaşından beri yaşanan yükseliş yüzde 8,1 olarak ortaya çıktı.





REKABET KURUMU SORUŞTURMA BAŞLATTI: YAPISAL SORUN

Rekabet Kurumu, kırmızı et sektörüne yönelik inceleme başlattığını bildirdi.





Kırmızı ette yaşanan fiyat artışları ve arz sıkıntısı üzerine başlatılan ön araştırmaların odak noktasını, sektörde faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin rekabeti kısıtlayıcı anlaşmalar veya teşebbüs birliği kararlarıyla Kanun'u ihlal ettikleri iddiasının oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Ancak bu ön araştırmalar sonucunda, kırmızı et fiyatlarında son dönemde meydana gelen fiyat artışlarının rekabet karşıtı eylemlerden ziyade sektörün genelinde karşılaşılan çeşitli yapısal sorunlardan kaynaklandığı değerlendirildi."