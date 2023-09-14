Samanyolu Haber /Dünya / AB, uçaklarda sürdürülebilir yakıt kullanımını artırıyor /14 Eylül 2023 09:48

AB, uçaklarda sürdürülebilir yakıt kullanımını artırıyor

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki havacılık sektöründe sürdürülebilir yakıtların kullanımının aşamalı biçimde artırılması ve 2050'de yüzde 70'e yükseltilmesini onayladı.

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Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, havacılık sektörünün sera gazı salımını düşürmek için sürdürülebilir yakıtların kullanımını artıracak bağlayıcı hedefler oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, emisyonları azaltmak için uçaklar sürdürülebilir yakıtları kullanmaya teşvik edilecek.

Havalimanları altyapıları sürdürülebilir yakıtlara uyumlu hale getirilecek.

AB havalimanlarındaki yakıtların 2025'te yüzde 2'si, 2030'da yüzde 6'sı, 2035'te yüzde 20'si, 2040'ta yüzde 34'ü, 2045'te yüzde 42'si ve 2050'de yüzde 70'i sürdürülebilir olacak.

Yakıt karışımları, artan oranda yenilenebilir enerji ve atmosferden yakalanan karbon kullanılarak üretilen sentetik yakıtlar içerecek. Sentetik yakıt oranı 2050'de yüzde 35'e ulaşacak.

Yeni kurallar, bu aşamadan sonra üye ülkeler tarafından onaylanarak yürürlüğe girecek.
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