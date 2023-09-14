Samanyolu Haber /Gündem / Süleyman Soylu'ya bir gol daha : Hanefi Avcı ve Sabri Uzun’un rütbeleri iade edildi /14 Eylül 2023 09:56

Süleyman Soylu'ya bir gol daha : Hanefi Avcı ve Sabri Uzun’un rütbeleri iade edildi

Süleyman Soylu döneminde rütbeleri sökülen iki eski emniyet müdürünün rütbeleri iade edildi.

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Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde, geçtiğimiz yıl haziran ayında iki eski polisin ayrı ayrı soruşturmalar neticesinde rütbeleri sökülmüş, emeklilik hakları ellerinden alınmıştı. İki polis de kararı yargıya taşımış, yargı, polisler lehine karar verip kararı İçişleri Bakanlığı’na tebliğ etmişti.

Ancak Soylu döneminde bu kararlar uygulanmıyordu. Duvar’dan Can Bursalı’nın haberine göre Ali Yerlikaya’nın bakan olmasının ardından bu kararlar işleme konmaya başlandı. Uzun ve Avcı'nın rütbeleri, beylik silahları ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait binalara giriş hakları geri verildi.
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