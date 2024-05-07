Merkez Bankası tarihi döviz alımı yaptı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) analitik bilanço verileri üzerinden yapılan öncül tahmine göre, Merkez Bankası'nın geçen hafta salı günü 4 milyar dolar, haftanın tamamında ise 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor.



Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi geçen hafta 9.8 milyar dolar arttı. Net rezerv artışı ise geçen hafta 7 milyar dolar olarak hesaplandı.Böylece, swap hariç net rezervde yaşanan iyileşme son 5 haftada 27 milyar dolara yaklaştı.



Merkez Bankası'nın TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yapmak adına attığı adımlar sonucu rezerv kazanımları net uluslararası rezervlerine etkisini sınırlamaya devam ediyor.

