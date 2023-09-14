Zirveye koltuk telaşı damgasını vurdu





Dünya, sabaha karşı arka arkaya fırlatılan iki füze haberini duydu. İlk başta füzelerin kimliği tespit edilemedi. Ancak kısa sürede yaklaşık beş dakika havada kalan iki füze belirlendi. Rusya lideri Vladimir Putin'le buluşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, randevuya dakikalar kala düşmanlarına füzelerle gözdağı verdi. Ya da Japon Denizi'ne düşen kısa menzilli füzeler, Kim için görüşme öncesinde bir kutlama mesajıydı.









Kurşun geçirmez zırhlı yeşil treniyle Rusya topraklarına Salı günü giriş yapan 39 yaşındaki Kim Jong-un, ani bir rota değişikliğiyle Vladivostok yerine Ussuriysk'teki bir istasyonda durdu. 2019 yılında Rusya'nın en doğusundaki şehirlerden Vladivostok'ta bir araya gelen liderlerin, yine aynı adreste buluşacağı tahmin ediliyordu. Ancak yeşil tren daha da kuzeye gitti ve bu sabah Rus medyası Vladimir Putin'in konuğuyla görüşmek üzere Vostoçni Uzay Üssü'ne ulaştığını duyurdu.





EL SIKIŞTILAR



Yaklaşık 30 dakika sonra Kuzey Kore lideri Kim üsse ulaştı, Putin misafirini kapıda sıcak bir şekilde karşıladı. Yerel medya, 70 yaşındaki Rus lider Putin ile Kuzey Koreli mevkidaşının el sıkıştığı görüntüleri dünyaya servis etti.





Kim Jong-un Rus mevkidaşına "Yoğun programının arasında beni davet ettiğin için teşekkür ederim" derken, Vladimir Putin ise "Seni gördüğüme memnun oldum" yanıtını verdi. Devamında, "Burası bizim yeni uzay üssümüz" diyerek Vostoçni'yi tanıttı.





İKİ KEZ BAŞARISIZ OLDU

Gazeteciler Rusya lideri Putin'e Moskova'nın Pyongyang yönetimine uydu inşasında yardım edip etmeyeceğini sordu. Putin, "Bu nedenle Vostoçni Uzay Üssü'ne geldik" yanıtını verdi. Putin ayrıca gezi sırasında Kim'in Kuzey Kore'nin uzay programının geliştirmesine büyük ilgi gösterdiğini ve Moskova'nın da bu konuda yardım edeceğini söyledi.





BBC, Kuzey Kore'nin önceki yıllarda dünya yörüngesine iki kez casus uydu yerleştirmeyi denediğini ancak iki seferde de başarısız olduğunu hatırlatıyor.









DÜNYA MERAKLA BEKLİYORDU

Uzay üssünde ziyareti takip eden gazetecilerin bir diğer sorusu, dünyanın yanıtını merakla beklediği silah ticaretiydi. Vladimir Putin'e konuğuyla birlikte silah tedariki ya da askeri işbirliğini masaya yatırıp yatırmayacakları soruldu. Rusya lideri, tüm konuların görüşüleceğini söyleyerek ilk kez Moskova'nın Kuzey Kore'den silah isteyeceğini doğruladı.





Putin ve misafiri Kim gelişmiş uzay üssünü gezdi, ardından baş başa resmi görüşme başladı. Gazetecilere açık tutulan ilk birkaç dakikada, Kim Jong-un kameralar önünde "Birlikte emperyalizme karşı savaşı sürdüreceğimize eminim" cümlesini kurdu, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Ukrayna işgaline tam desteğini sundu:









"Kuzey Kore Putin'in tüm kararlarını destekliyor. Rusya, kutsal bir savaş yürütüyor."





Kim ayrıca, Rusya ile ilişkilerin Kuzey Kore için bir numaralı öncelik haline geleceğini söyledi.





Rusya lideri Putin ise, Moskova ile Pyongyang arasında 'askeri işbirliği' potansiyeli olduğunu kaydetti.





Rusya ve Kuzey Kore liderlerinin baş başa randevusu iki saat sürdü, ardından öğle yemeğine geçildi. Öğle yemeği menüsünde ördek salatası, yengeç köftesi, balık çorbası, mantarlı mersin balığı ve meyve tatlısı vardı.





Kim onuruna verilen yemekte Putin, "Ülkelerimiz arasında dostluk ve işbirliğinin gelecekte güçlendirilmesi" için kadeh kaldırdı.









DÜNYANIN KONUŞTUĞU GÖRÜNTÜ

Putin ve Kim'in görüşmesi başlamadan ekiplerin yaptığı hazırlıklarda bir detay gözden kaçacak gibi değildi. Vostoçni Uzay Üssü'ndeki salonda liderlerin oturacağı koltuklar kontrol edilirken, büyük bir telaş yaşandı.





Zirveyi gölgede bırakan görüntü Koltuk telaşı kamerada





Kim Jong-un'un oturacağı koltuk defalarca kontrol edildi, Rus ve Kuzey Koreli yetkililer koltuğa bir türlü karar veremedi. Bir Rus diplomatın Putin'in koltuğuna oturup test ettiği de görüntüye yansıdı.









Video kaydı beklendiği gibi sosyal medyada birçok şakayı beraberinde getirdi. Koltuğun, ağırlığı 130 kilogramı bulan ve kilo problemleri yaşayan Kuzey Kore liderinin altında çatlamaması için çaba gösterildiği yorumları yapıldı.





TOP MERMİLERİ VE TANKSAVAR FÜZELERİ

Putin-Kim zirvesinin bir numaralı gündeminin, silah ihracatı olması bekleniyor. Ukrayna'da bataklığa saplanan Rus ordusunun acil şekilde silaha ihtiyacı var. Rusya'nın elindeki 122 mm ve 152 mm'lik top mermilerinin azaldığını bildiren New York Times gazetesi, yanı sıra Putin'in misafirinden tanksavar füzeleri de isteyeceğini yazdı.