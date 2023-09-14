Samanyolu Haber /Teknoloji / Fransa'da iPhone 12'lerin satışı yasaklandı: 'Önlem Avrupa'da çığ gibi büyüyebilir' /14 Eylül 2023 10:20

Fransa'da iPhone 12'lerin satışı yasaklandı: 'Önlem Avrupa'da çığ gibi büyüyebilir'

Fransa'da Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, yeni bir emre kadar iPhone 12 model telefon satışının ülkede yasaklandığını duyurdu.

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Fransada Dijitalleşme ve Telekomünikasyondan Sorumlu Bakan Jean-Noel Barrot, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABDli teknoloji devi Apple güncelleme getirene kadar iPhone 12 model telefonun satışının Fransa'da durdurulduğunu belirtti.

Bakan Barrot, söz konusu yasağa uyulması için Ulusal Frekans Ajansından (ANFR) tüm görevlilerini seferber etmesini istediğini aktardı.

Barrot, şirketin "bu kusuru düzeltmek için harekete geçmemesi" halinde Fransa pazarında şu ana kadar piyasaya sürülen tüm modellerin toplatılabileceğini, kararın AB çapında çığ gibi büyüyebileceğini söyledi.

Elektronik cihazların insanların üzerine yaydığı elektromanyetik dalga miktarını kontrol eden ANFR'den yapılan açıklamaya göre, 141 telefon modeli üzerinde yapılan kontrollerde iPhone 12'lerin Avrupa'da izin verilen radyasyon miktarını geçtiği tespit edildi.

Avrupa'da bir telefon cepte veya elde tutulduğunda, 4W/kg radyasyon miktarına sahip olması zorunluluğu bulunuyor. ANFR bu miktarın iPhone 12 model telefonda 5,74 W/kg olduğunu ortaya koydu.

Apple konuyla ilgili BBC'ye yaptığı açıklamada ANFR'nin incelemesine itiraz ettiğini söyledi.

Eylül 2020'de tanıtılan iPhone 12 hala dünya çapında hala satışta.

 
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