AB, Ukrayna askererine eğitim verecek





Ukrayna askerlerine, AB ülkelerinde eğitim verilmesi planları AB'nin de doğrudan savaşa dahil olması anlamına gelip gelmediği tartışmalarına yol açıyor. Ancak, AB bu misyonun savaşa dahil olmak anlamına gelmediğini vurguluyor. Eğitim misyonunu Ukrayna'ya yönelik politikanın bir parçası olarak değerlendiren AB, gerektiği sürece Ukrayna'ya mali, siyasi, diplomatik desteğin sürdürüleceğini, bu desteğin silah yardımı ve askeri eğitim misyonunu da kapsadığını belirtiyor.

500 milyon euroluk ek yardım paketi

DW'dekigöre, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin dışişleri bakanları, Ukrayna'ya silah sevkiyatı için 500 milyon euro ek bütçe ayrılmasına ve Ukrayna ordusuna askeri eğitim verilmesi konusunda uzlaşma sağladı.AB dışişleri bakanlarının Pazartesi günü Lüksemburg'daki toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaklaşık 15 bin Ukrayna askerine Almanya ve diğer Birlik üyesi ülkelerde eğitim ve talim verilmesinin planlandığını söyledi. Baerbock, bu şekilde Ukrayna'nın en iyi şekilde desteklenmesinin hedeflendiğini de sözlerine ekledi.İki yıl sürmesi planlanan AB Askeri Yardım Misyonu (EUMAM) kapsamında, askeri becerilerin yanı sıra mayın temizleme, sağlık hizmetleri gibi alanlarda da eğitim sunulması öngörülüyor. AB tarafından finansmanı sağlanacak askeri eğitim misyonuna 106,7 milyon bütçe ayrıldı.AB dışişleri bakanları Lüksemburg'daki toplantıda Ukrayna'ya silah ve teçhizat sevkiyatı için 500 milyon euro ek mali destek sağlanmasında da uzlaşmaya vardı. Altıncı mali destek paketinin kabul edilmesi ile savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya sağlanan askeri yardımın miktarı 3,1 milyar euroya ulaştı.500 milyon euroluk son paketin 490 milyon eurosu silah ve mühimmat ve 10 milyon eurosu da askeri ekipman, ilk yardım çantaları ve yakıt için öngörülüyor.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep BorrellAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep BorrellAB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep BorrellFotoğraf: Lenoir/EUC/ROPI/picture allianceMali destek, AB'nin Avrupa Barış Desteği fonundan sağlanıyor. 2021 yılında oluşturan fon için 2027 yılına kadar 5,7 milyar euro bütçe ayrılmıştı.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Rusya'nın son keyfi saldırıları, Ukrayna'yı desteklemekteki kararlılığımızı sarsamayacak, tam aksine güçlendirecek" değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna'nın daha fazla silaha ihtiyacı olduğunu belirten Borrell, AB'nin bu silahları göndereceğini de sözlerine ekledi.