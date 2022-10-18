Samanyolu Haber /Sağlık / Eczacıbaşı Almanya'da nükleer tıp tesisi kuruyor /18 Ekim 2022 10:18

Eczacıbaşı Almanya'da nükleer tıp tesisi kuruyor

Eczacıbaşı bünyesindeki Monrol, nükleer tıp ürünlerinin üretimi için Köln'de tesis kuracak. Tesisin yatırım hacmi 30 milyon euro olacak.

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DW'nin haberine göre, Nükleer tıp alanında faaliyet gösteren Eczacıbaşı Monrol Nükleer Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Almanya'nın Köln kentinde yeni bir tesis kuracak. Köln Belediyesi Kalkınma Ajansı tarafından bugün yapılan açıklamaya göre, kentin Immendorf sanayi bölgesinde kurulacak olan tesiste radyoaktif ilaç üretimi planlanıyor.

Batı Avrupa'da ilk tesisini kuracak olan Monrol'ün yatırım hacmi 30 milyon euro olacak. 2026'ya kadar faaliyete başlaması planlanan tesisin kimya, fizik, tıp, lojistik ve mühendislik alanlarında 100'e yakın kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor. Yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik alana inşa edilecek tesiste üretime paralel olarak kurulacak bir dağıtım şirketi ile gelecekte 100'den fazla kişinin istihdam edilebileceği belirtiliyor.

Eczacıbaşı bünyesindeki Monrol, yeni tesisinde kanser hastalarına yönelik ürünlere odaklanmayı hedefliyor. Tesiste, nükleer tıp ürünlerinin üretiminin yanı sıra bilim ve endüstri arasındaki iş birliğinin de geliştirilmesi öngörülüyor.

"Monrol gibi yenilikçi bir şirket, dinamik bir ortamda hızlı ve geleceğe odaklı bir şekilde hareket eden ortaklar arar" diyen Monrol Genel Müdürü Aydın Küçük, Köln Belediyesi ve Köln Kalkınma Ajansı'nın bu özellikleri taşıyan ortaklar olduğunu ifade etti.
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